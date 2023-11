“Gënjeshtra që përsëritet, nuk bëhet vërtetë!”- Jamarbër Malltezi u përgjigjet nga qelia akuzave

Jamarbër Malltezi, i akuzuar për privatizimin e kompleksit “Partizani”, i përgjigjet nga qelia Birn Albania në lidhje me artikujt e publikuar nga kjo media. Malltezi thotë se autorët pasqyrojnë me besnikëri pa asnjë verifikim “akuzat false kundër Berishës dhe pretendimeve se mori vendime qeverie për të favorizuar Malltezin”.

Ndërsa hedhin poshtë pretendimet se janë marrë të pandehur dhe se nuk janë gjetur prova ndaj tyre, Jamarbër Malltezi thekson Prokuroria ne një akt te pashembullt, strikt politik ka kërkuar nga gjykata vendosjen e masave të sigurisë.

Malltezi thekson gjithashtu se GJKKO ka vënë nën sekuestro edhe pasuri të vendosura para vitit 2009 dhe që nuk kanë lidhje me kompleksin Partizani. Gjithashtu në reagimin e gjatë, Malltezi thotë se në dosje si rrallë ndonjëherë nuk janë pasqyruar dëshmitë e personave të vendosur nën hetim.

Reagimi i plotë:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mediat BIRN, Reporter-al, në mënyrë recidiviste kane publikuar këto dite shkrime, në të cilat pa kurrefare verifikimi, njëlloj sikur te ishin organe te prokurorise politike te Edi Rames, paraqesin akuzat të pabaza të kesaj prokurorie ndaj Sali Berishes dhe Jamarber Malltezit. Ne keta artikuj autoret sikur te ishin zedhenes te SPAK/GJKKO nuk kane marre mundimin, per hir te paanesise profesionale, të kërkojnë prononcim nga une, avokatet e mi apo personat e tjere pale ne proces. Keta artikuj, ne traditen tashme te njohur te shpifjeve te Birn dhe Reporter. al, kunder Sali Berishes dhe familjarve te të tij, përmbajnë aludime, shtrembërime, manipulime jo te denja per gazetaret profesioniste, por qe mesa duket si gjithnjë përputhen me oreksin e sponsorit te tyre spekulant. Duke riprodhuar shipfje, manipulimet, e gënjeshtra te SPAK/GjKKO duket se autoret e shkrimeve mendojne se mund ti bejne te besueshme ato dhe te justifikojne burgosjen time politike nga Edi Rama, apo masat e sigurise te vendosura ne dhunim flagrant e te pashembullt të kushtetutes ndaj kryetarit te Partise Demokratike Sali Berisha.

Ne morine e ketyre shkrimeve kushtuar dacibaos së Prokurorise speciale, autorët pasqyrojne me besnikeri dhe zell pa asnjë verifikim, trillimet, shpifjet, akuzat fallco te saj kunder Berishes dhe Malltezit, ne te cilat pretendohet se Sali Berisha ndryshoi ligje dhe nxori vendime qeverie per te favorizuar Malltezin dhe pronaret e pese familjeve, se Berisha dhe Malltezi ne akte korrupsioni pasiv perfituan nga kjo afere 5.4 milion euro, se Jamarber Malltesi u be investitor me 113m2 toke dhe doli me nje fitim 5.4 milion euro, se atij, me nje marrveshje te firmosur nga te gjithe pronaret iu dha nga sejcili prej tyre 5% e siperfaqes se tokes, se procesi i kthimit te prones dhe privatizimi e kryen me shpejtësi te pazakonte dhe se u be presion mbi zyrtarët për këtë proces.

Ne shkrimet e Birn, Reporter.al pretendohet se krytari i opozites Sali Berisha dhe dhendri i tij, Prof dr. Jamarber Malltezi janë akuzuar nga prokuroria e posaçme.

Kjo në kuptimin ligjor te termit te akuzes nuk eshte aspak e vertete. Sali Berisha dhe dhendri i tij, prof Malltezi nuk jane marre te pandehur. Megjithe hetimin intensiv tre vjeçar të nisur me urdherin e Edi Rames brenda te njejtes dite qe SKAP mori në dorëzim kallzimin nga Balla, prokuroria speciale e tij nuk ka arritur te ngre akuze zyrtare penale, pra ti marre ata pandehur. Kjo jo se nuk ka dashur, por sepse ne tre vite hetim ajo nuk ka gjetur asnje prove, fakt, dokument dhe as edhe shkeljen me te vogel të ligjit qe do te mund t’i fajesonte ata. Prandaj dhe asnjeri e as tjetri nuk jane marre te pandehur. Ata jane thjesht persona ne hetim.

Prokuroria ne nje akt te pashembullt, strikt politik ka kërkuar nga gjykata vendosjen e masave te sigurise, heqjen e pasaportes, moslejimin e largimit nga Shqiperia dhe detyrimin e paraqitjes ne polici ndaj kryetarit te PD si nje person ne hetim. Kurse ndaj meje, person ne hetim, ajo ka vendosur arrest me burg, pra mbajtjen ne burg te nje personi te pafajshem vetem e vetem se ai eshte kundershtar politik i Edi Rames dhe dhëndri i Sali Berishes. Ky vendim i GJKKO bie ne kundershtim me nenin 228 e 230 i KPrP qe përcaktojne rastet kur vendoset masa arrest me burg, e nga ku asnje prej rrethanave nuk eshte e aplikueshme per mua. Sipas ketyre neneve, arresti me burg vendoset kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës. Cilat rrethana ne kete rast rrezikojnë marrjen e provave te 10 apo 20 viteve më parë? A mund te vendoset masa e arrestit me burg per te mbrojtur prova qe kane ekzistuar dhe jane publike qe prej 20 vitesh dhe te cilat jane hetuar qe prej tri vitesh, ‘në menyre shteruese” sic thote SKAP? Arresti vendoset kur i pandehuri është larguar ose ekziston rreziku që ai të largohet. Qe prej tri vitesh ka qene fakt publik, i mediatizuar, se kjo çeshtje po hetohej dhe une kam pasur çdo mundesi për të ikur. Por as me ka shkuar kurre ne mendje nje gje e tille. SKAP i di shume mire keto, por e perdor ligjin si sipas porosise te Edi Rames ndaj opozites. Arresti vendoset kur për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të të pandehurit ka rrezik që ai të kryejë krime të si i burgosur rënda ose të të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohet. Çfare vepre do te kryeje Jamarber Malltezi ne kete rast? Ku eshte vepra e rende penale qe mund te perseritet ketu? Arresti në burg mund të vendoset vetëm kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandehurit. Jamarber Malltezi, nje profesor universiteti pa asnje rrezikshmëri shoqërore, me nje kontribut shoqëror të rëndësishem në fushen akademike dhe ne atë politike, është sot në burg politik.

Gjykata ka detyrim te argumentoje secilen prej ketyre bazave, pra a i ploteson apo jo keto kushte i burgosuri politik Malltezi, por ajo as nuk eshte lodhur t’a beje kete gje. Sepse urdhri i Edi Rames eshte ligj per skapistet e partise dhe per gjykatesen e shkarkuar edhe me pare per shkelje te rende te ligjit.

GjKKO njëlloj si në gjykatat popullore te komunizmit, ka vendosur nen sekuestro çdo pasuri timen, përfshirë ato qe jane krijuar dhe disponuar para vitit 2009, me te ardhurat e mia dhe te bashkeshortes se time, të cilat nuk kane asnje lidhje me privatizmin e Klubit Partizani, por jane te dokumentuara se vijne nga puna e jone 6 vjeçare si zyrtare te OKB ne Kosove dhe veprimtaria e jone si konsulente dhe akademike.

Pas kallzimit kryekeput te rreme te Taulant Balles, SPAK beri tre vite hetime, te cilat ne hyrje te vendimit te GJKKO cilesohen si hetime shteruese. Megjithe kete çdo njeri i panashem konstaton se asnjë nga dokumentat qe gjenden ne dosjen e prokurorise nuk paraqesin asnje prove fajesuese dhe nuk provojne asnjë shkelje ligjore. Në dosje gjendet nje liste e gjate deshmitaresh qe vertetojne se i gjithe procesi dhe aktiviteti i prof Jamarber Malltezit eshte plotesisht i ligjshem dhe se asnjeri prej tyre nuk deshmon se ka patur asnjë lloj presioni me te vogel nga Sali Berisha apo nga unë.

Çdo njeri qe lexon ate dosje konstaton me habi se, edhe pse pas tre vitesh hetime, ne dosje nuk ekziston dokumenti qe do te ishte thelbesor per cdo dosje gjyqesore te nje drejtesie te padeformuar nga dara e pushtetit kriminal: deshmia e personave nen hetim – Sali Berishes dhe Jamarber Malltezit.

Por militantet e partise shtet te SKAP/GJKKO nuk kanë dashur qe kur dosja e pergatitur prej tyre te dale ne media, publiku te lexoje te vertetat nga goja e atyre qe pergojohen padrejtesisht. Ata qe ndertonin dacibaon kunder Sali Berishes dhe Jamarber Malltezit ishin te sigurt se deshmite e ketyre te fundit, siç shkrin dielli brymen, do te shkrinin me prova dhe fakte te pakundeshtueshme mashtrimet dhe manipulimet e tyre dhe do rrafshonin piramiden e mashtrimit politik.

Kjo përben edhe nje shkelje tjeter flagrante te GJKKO qe e ben vendimin e saj per masat e sigurise absolutisht te pavlefshem. Neni 245§1(ç) i kodit te procedures penale, e konsideron absolutisht të pavlefshem vendimin që cakton masën e sigurimit i cili nuk përmban parashtrimin e shkaqeve pse nuk merren parasysh pretendimet e parashtruara nga mbrojtja, si dhe arsyetimi i papërshtatshmërisë së masave të tjera të sigurimit.

Vendimi prej 200 faqesh i GJKKO i dates 20 tetor, i cili caktoi masen e sigurimit nuk përmban në asnje rresht qofte edhe nje argument te vetem te mbrojtjes. Kjo sepse ne 3 vjet hetime te drejtuara nga Taulant Balla e Edi Rama, prokuroret e SKAP nuk guxuan kurre te therrisnin ne pyetje Jamarber Malltezin apo Sali Berishen, per arsyen e thjeshte sepse ata do zberthenin menjehere shpifjet e pabaza te Taulant Balles dhe shtremberimet e fshehjet e dokumentave te Millonait e Krajes.

Në shkrimet e tyre me porosi Birn, Reporter.al pasqyrojnë me zell te madh, duke harruar se vetshpallen si media investigative, te gjitha pretendimet e prokurorise speciale sikur te ishin organe te saj. Meqenese autoret e ketyre artikujve, ne traditen e tyre te sulmeve politike ndaj Berishes dhe familjarve te tij, me qellim, ne asnje rast nuk kerkuan nga ne ndonje sqarim per keto pretendime e trillime te GjKKO, ndonse pretendojne se jane media investigative, ketu me poshte ofroj prova qe tregojne se te gjitha aludimet e Skapit/GKKO, te pasqyrura me zell ne mediat ne fjale, bazohen fund e krye ne marshtrime, fallsifikime dhe manipulime te mirefillta.

1. Akuzat mbi përdorimin e pushtetit nga Sali Berisha për të miratuar ligje dhe vendime favorizuese për Jamarber Malltezin.

Nuk egziston asnje ligj i firmosur nga Sali Berisha qe lidhet veças me njohjen, kthimin e tokes dhe privatizimin e objekteve te ndertuara mbi pronen e grabitur nga regjimi komunist tek kompleksi i Klubit Partizani.

Cdo ligj i firmosur nga Sali Berisha nga viti 2005 ne vitin 2013 ka patur qellim madhor reformat e premtuara ne programit te PD ne teresi, nder te cilat edhe ato ne fushen e pronesise, qe kane synuar mbrojtjen e interesit publik dhe kthimin e prones se konfiskuar tek pronari legjitim. Ne saje te ketyre reformave ne fushen e pronesise gjer ne vitin 2012 jane kthyer fizikisht subjekteve te shpronsuar, pra qindra mijra pronareve te ligjshem, mbi 101600 ha toke, nga te cilat toke truall 5422 ha. Nga keta 5422 ha 4,5 ha u jane rikthyer 300 pronarve te Kompleksit te Klubit Partizani njeri prej te cileve jam edhe une.

Procesi i njohjes, kthimit, e privatizimit te Kompleksit te KP, eshte shtrire ne kohe qe nga viti 1994 gjer ne vitin 2009. Megjithe kete, per te provuar aludimin e tyre se Sali Berisha ka favorizuar dhendrin e tij ne procesin e privatizimit te Klubit Partizani, prone e qindra pronareve, trashegimtare te pese familjeve, ne njeren prej te cilave, ne familjen Begeja, Jamarber Maltezi kishte 1/64 pjese, prokuroret politike bejne pretencen e ligjeve dhe reformave te qeverise se PD, te realizuar ne perputhje me programin e saj ne vitet 2005-2009. Ata me urrjetje, ligesi dhe injorance te plote lidhin ligjet, vendimet e reformave ne fushen e pronesise, ekonomise, privatizimit, ushtrise dhe sportit me privatizimin e kompleksi te Klubit Partizani.

Shkrimi shprehet se SPAK ka akuzuar Berishën se me ndryshimet e ligjit për sportet dhe nje ligji tjeter (I referohet ligjit për kthimin e kompensimin e pronave (KKP)) ka favorizuar dhëndrin për marrjen e pronave të familjes së tij mbi te cilat ishte ndertuar ish Klubi Partizani (KP).

(i) Në lidhje me ligjin e Kthimit e Kompensimit te Pronave (KKP). Akuza eshte e pavertete, pasi ndryshimet ligjore te ligjit mbi KKP, jo vetem nuk lehtësuan, por shtrënguan aspekte te KKP qe lidheshin me mbrojtjen e interesit publik. Për me teper, moria e ndryshimeve ligjore te ligjeve sektoriale ne ate kohe apo me vone e ben te qarte se ndryshimet ligjore jane nje praktike normale dhe instrumenti i vetem për venien në zbatim dhe thellimin e reformave te cfaredo fushe.

Jamarber Malltezi sot eshte ne burgun politik te rregjimit sepse SPAK mashtron haptas.

Ndryshe nga sa thote SKAP/GJKKO, e drejta e parablerjes nuk ka qene me kufizuese ne ligjin e 2004 (shih nenin 8). Përkundrazi, ligji i 2006 e beri me te veshtire dhe jo me te lehte kthimin e pronave te ushtrise. Po citoj dispozitat para dhe pas ndryshimeve:

Ligji i vitit 2004 për KKP ishte me liberal per kthimin e pronave te ushtrise pasi parashikonte ndalimin e kthimit të pronave te ushtrise qe i sherbenin mbrojtjes kombetare dhe ishin te patjetersueshme, ndersa te tjerat mund te ktheheshin pa kufizim. (N. 7, pika 1 gërma ç ligji 9235). Pra, nje klub futbolli, nje pishine, etj, mund te ktheheshin lirisht, pasi nuk i sherbenin mbrojtjes se vendit.

Ligji i 2006 për KKP, qe SKAP thote se favorizonte familjen Begeja, parashikonte në neni6§1/c: “Subjekteve të shpronësuara u kthehen të gjitha pronat e paluajtshme në pronësi apo përdorim të Ministrisë së Mbrojtjes, por që janë jashtë, strukturës së Forcave të Armatosura te miratuar nga Presidenti i Republikes”. Pra ketu kufizimi i kthimit te pronave zgjerohet e përfshin edhe ato qe prona nuk i sherbenin mbrojtjes, por qe struktura e FA i kishte brenda saj, per qellime te tjera.

Ligji i KKP i vitit 2006 (Ligji 9583, date 17.07.2006), forcoi mekanizmat e tjere filtrues për kthimin e prones, duke vendosur nje balance me te mire midis mbrotjes se interesave te shtetit pa cenuar te drejtat e pronesise private te subjekteve te shpronesuara. Keshtu u vendos qe te mos trajtoheshin kerkesa bazuar vetem ne vendime gjyqesore per vertetime te faktit juridik te pronesise(Neni 17, pika 3 e ligjit), praktike me te cilin ne te shkuaren ishin bere spekullime shume te medha, u shtrenguan gjithashtu kriteret e kompensimit, iu njoh e drejta e avokatures se shtetit dhe drejtorit te AKKP per te rishikuar vendimet dhe per te bere ankim.

ii) SPAK pretendon se u bene ndryshime ligjore me qellim qe te zgjaten afatet për parashtrimin e kerkesave te reja nga familja Begeja ne insitucionet e KKP dhe AKKP.

Pretendimi eshte nje falsitet i turpshem. E verteta eshte se kjo ishte praktike e ndjekur ne periudha dhe qeveri te ndryshme. Edhe qeveria Nano kishte zgjatur me dy vite afatin e kohes se paraqitjes se dokumentave te pronesise nga pronaret. Qeveria Berisha e zgjati afatin disa here, përfshire edhe pas kthimit te plote te tokes se familjes Begeja tek klubi Partizani.

Por familja Begeja kish paraqitur dosjen e saj per kete prone qe ne vitin 1994. Ne baze te saj ajo kish përfituar njohjen e te gjithe prones se saj ne KP, e më pas nje seri vendimesh për kthimin e saj, nder vite. Vendimet e dhena ne vite te ndryshme 1996-2005, e më pas nga KKP dhe AKKP në vitet 2005-2007, bazoheshin mbi te njejten dosje dhe ishin plotesime te vendimeve te meparshme. Ato nuk ishin vendime mbi pretendime te reja pronesore, ndaj zgjatja e afatit me ligj nuk kishte efekt mbi to.

Zgjatja e afatit ligjor u be per t’u dhene te drejten mijera familjeve pronare te plotesonin aktet qe kerkoheshin per mbeshtetjen e kerkesave të tyre. E njejta gje u be ne vitin 2008, kur nje tjeter amendim ligjor zgjati perseri afatin, ne nje kohe kur familja Begeja i kish marre vendimet e kthimit te prones dhe nuk kish me asnje interes per te.

Shtoj se, vendimi i janarit te 2006, i KVKKP qe i ktheu familjes Begeja nje pjese toke mbi pronen e njohur ne vitin 1996, u mor nga ky organ, i cili përbehej teresisht nga anetare te zgjedhur nga mazhoranca e meparshme socialiste.

(iii) Ne lidhje me ndryshimet ne ligjin per sportet, per saktesi citoj nenin 31 para dhe pas ndryshimit

Neni 31§2 para ndryshimit. “Objektet sportive jepen me koncesion apo privatizohen, me kusht që të mos u ndryshojë destinacioni, në përputhje me ligjin nr.7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”.

Neni 31§2 pas ndryshimit: Objektet sportive privatizohen nga pronarët e truallit, kur ka të tillë, në të kundërt, jepen me koncesion, në përputhje me ligjin nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, me kusht që të mos u ndryshojë destinacioni.”.

Ne paragrafin e dyte, ndryshimi u ka mundesuar pronareve te truallit te qindra e qindra tereneve sportive te mos perjashtohen nga e drejta e privatizimit dhe te ushtrojne te drejten e parablerjes sipas te gjitha ligjeve te miratuara nga qeverite socialiste e demokrate ne lidhje me kthimin e kompensmin e pronave. Ne thelb kjo nuk ishte nje e drejte e re e krijuar ne legjislacionin shqiptar, por njehsim i qendrimit te ligjit per sportet me legjislacionin e KKP, i cili gjithnje ka njohur dhe rregulluar te drejtat e parablerjes se pronareve.

(iv) Teresisht te paverteta jane akuzat e SPAK se VKM nr. 1638 daté 17.12.2008 ‘”Pér kriteret e vlerësimit te pronës shteterore që privatizohet apo transformohet dhe për procedurén e shitjes”, ndryshoi metodologjine e pagesës 20% në lekë dhe 80% ne bono privatizimi dhe letra me vlerë, me qëllim që familja Begeja te privatizonte klubin me bono privatizimi, pra me lire.

Ne date 4.11.2008, pra vetem nje muaj para miratimit te kesaj VKM, familjet pronare te truallit të KP kishin paguar 700 mije usd ne para, pra jo ne bono, për privatizimin e klubit shumësportesh Partizani (KP që ishte ndare ne 2003 ne dy pjese, ne Klubin e Futbollit (KFP) dhe ne Klubin Shumesportesh (KSHP)). Kjo shume përbente gati 90% te vleres se pergjithshme te privatizimit. Procedura e privatizimit te KFP përfundoi pas miratimit të VKM, por vlera e këtij klubi ishte vetem 100 mije dollare. Nga siperfaqja e privatizuar, familja Begeja kishte me pak se 5%. Keshtu qe Janarber Malltezit si 1/64 ne ne fisin Begeja do t’i takonte te paguante më pas se 100 dollare në letra me vlere.

Nese do te kish patur ndikim te paligjshem, informacion te shkembyer ne rruge familjare midis Berishes dhe Jamarber Malltezit, ky i fundit do te priste edhe nje muaj tjeter dhe t’a paguante vlerën prej 700 mije USD, ku familja Begeja kishte pjesen me te madhe, me bono sipas VKM. Por SKAP e anashkalon kete fakt dhe per skup mediatik nxjerr si prove procesverbalin e mbledhjes se qeverise, i cili nuk provon asnje shkelje ligjore. Perkundrazi, deshmon reformat e qeverise per te mundesuar gjallerimin e biznesit dhe shperndarjen e bazes se mireqenies.

Theksoj ketu se pagesa prej gati 800 mije USD ishte vetem per objektet e KP. Te rrenuara dhe te zaptuara nga banore informale dhe subjete tregtare, dhe jo per terrenet, sepse keto te fundit, përfshi tokën nën objekte, iu ishin kthyer pronareve të ligjshem nder vite, bazuar ne dokumentat e origjines se prones dhe atyre te shpronesimit nga komunistet.

v) Ndryshimi i destinacionit te zones nga sportive ne urbane nuk eshte bere kurre nga Sali Berisha, sepse ky nuk eshte tager i KRRTRSH por i Bashkise Tirane, ndersa KRRTRSH ben njohjen e vendimit, njelloj si një forme noterizimi.

Kete kufizim te kompetencave te KRRTRSH ndaj vendimeve te KRRT-ve te bashkive e ka sanksionuar Gjykata Kushtetuese, e cila në vendimin 29/06 (çështja e Zogut et Zi), date 21.12.2006, përcaktoi se KRRTRSH jo vetem qe nuk mund te nderhynte ne planet urbanistike te qyteteve dhe se keto ishin prerogative e bashkive, por edhe se KRRTRSH nuk kish tager as te anullonte vendimet e PALIGJSHME te KRRT-ve bashkiake, pasi kete tager e kishte vetem gjykata. Edhe para ketij vendimi shterues, Gjykata Kushtetuese kish shpallur nuk veprimet e kryera ne baze te aktit normative qe i jepte te drejte prefektit, emertese e qeverise, te nderhynte ne funksionimin e KRRT-ve.

Ne vitin 2006 (vendimi Nr. 132, date 08.06.2006 i krrt bashkia tirane) Edi Rama miratoi ndryshimin e destinacionit te zones, duke ndryshuar plani urbanistik per kete qellim. Ky vendim iu dergua KRRTRSH se bashku me vendimet e 4-5 zonave te tjera te Tiranes dhe prekte jo nje person apo nje familje, dhe jo vetem qindra pronaret e zones se klubit shume-sportesh, por qindra familje te tjera ne 4-5 zona te Tiranes. Ky vendim u miratua ne nentor te vitit 2009 ne bllok nga KRRTRSH pasi Gjykata Kushtetuese me nje vendim te dates 10 nentor 2006 kishte shfuqizuar ligjin qe i lejonte qeverise te nderhynte ne funksionimin e KRRT-ve te Bashkive.

Më pas Edi Rama filloi hartimin e planit te ri urbanistik te Tiranes, me Urbaplan, kompani zviceriane, në të cilën e gjithe zona parashikohej si zone urbane.

Ne vitin 2012 (Me vendimin e Keshillit Bashkiak Nr. 57, datë 24.12.2012) u miratua Plani i Pergjithshem Vendor i Bashkisë Tiranë. Ky plan i ri urbanistik i Bashkisë Tirane e percaktonte te gjithe zonen si zone urbane. KRRTRSH ne kete rast nuk miratoi ndryshimin e destinacionit te një zone, pra zones se Klubit Partizani, por planin urbanistik te te gjithe qytetit te Tiranes, i cili perseri ishte prerogative ekskluzive te pushtetit vendor dhe të cilin KRRTRSH nuk kishte asnje te drejte ligjore qe t’a ndryshonte, apo anullonte. Perkundrazi kishte detyrim kushtetues, sipas vendimit te Gjykates Kushtetuese qe t’a miratonte ate.

2. Shkrimi shkruan se Berisha ka ushtruar presion ndaj zyrtarëve të ndryshëm për realizimin e kthimit të pronave.

Berisha ka ushtruar veprimtari të ligjshme si KM i vendit, në përputhje me kushtetutën, ligjet e vendit dhe strategjinë e qeverisjes së PD. Vendimi i GJKKO eshte deshmia me e mire e të kundertes se ketyre pretendimeve. Nuk ka asnjë dëshmitar që të thotë se Berisha i ka kërkuar dikujt, e ca më pak ushtruar presion, për të marrë nje vendim te paligjshem, apo qofte edhe nje vendim te ligjshem ne favor te familjareve te tij. Nuk ka asnje deshmi qe Malltezi ka takuar ndonje zyrtar për kete çështje.

Ne te gjithe dosjen e SPAK/GJKKO nuk ka asnje paragraf qe te provoje se Berisha apo Malltezi kane shkelur ligjin, apo se dikush tjeter nga zyrtaret e shtetit ka shkelur ligjin per te favorizuar Malltezin.

Edhe deshmitari i rreme Qirjazi nuk eshte shprehur kurre kunder privatizimit te klubeve sepse e ka te qarte qe ajo ishte kerkese ligjore taksative. Por si nje zyrtar qe, per interesa jo ligjore, refuzonte te ushtronte detyren e tij ligjore dhe te fuste ne inventar pronen e shtetit qe shfrytezohej nga nje person tjeter privat pa asnje tager ligjor, pa e kundershtuar privatizimin, Qirjazi refuzonte marrjen e objektit ne dorezim. Pra ai pengonte hallken qe mundesonte zbatimin e kontrates midis shtetit dhe ish pronareve, te cilet prej shume muajsh kishin kryer edhe pagesen e cmimit te privatizimit por per 8 muaj nuk mirrnin dot sendin e paguar sepse nje bande e mbante te pushtuar per fitime dhe paguante zyrtare qe te vazhdonin te pasuroheshin me te. Vetë Qirjazi deklaron se kur dergoi grupin e punes bandat nuk e lejuan te futej brenda dhe i kthyen mbrapsht. E verteta eshte se trafikanti Paro Laçi, i denuar 12 vite burg ne Itali e që bente ligjin ne territorin e Klubit Partizani kishte vene nen zap pronat e shtetit. Qirjazi ne rastse donte te zbatonte urdherin dhe ligjin kishte policine ushtarake e cila nuk mund te pengohej nga banda e as ryshfetet e Paro Laçit.

I vetmi njeri qe ka shkelje ligji ne kete dosje, te certifikuar me vendime gjykatash te formes se prere, eshte Edi Rama. Pasi miratoi vendimin per ndryshimin e destinacionit te zones, dhe ate te sheshit te ndertimit, si dhe dhenien e lejes se ndertimit, te gjitha keto te miratuara ne organ kolegjial (KRrT), Rama refuzoi te zbardhte lejen e ndertimit, vetem sepse mori vesh qe nje nga investitoret do te ishte Jamarber Malltezi. Gjykatat konstatuan se kjo perbente shperdorim detyre dhe denuan Bashkine Tirane qe te paguante demshperblim mbi 300 mije euro per firmen ndertuese, por Edi Rama refuzoi te zbardhte lejen per vite me rradhe.

Sigurisht që SPAK nuk e permend kete fakt, dhe Birn ne kete raste e ka te ndaluar investigimin sikunder SPAK nuk e konsideron shkelje lejimin e uzurpimit te pronave shteterore tek KP.

Për më tepër, edhe pasi pronaret paguan 800 mije euro per privatizimin e objekteve te rrenuara te KP, keto te fundit u dorezuan te uzurpuara nga banore informale, duke cënuar keshtu te drejten e pronareve te truallit te gezonin pronen e tyre. Legjislacioni u garantonte pronareve te gjithe mjetet ligjore per t’i nxjerre keta banorë jashtë me forcën e ligjit. Por as Jamarbër Malltezi, e as kush tjetër nga ortakët bashkë-investitorë apo pronarët e truallit, nuk e bënë këtë. Ata zbatuan standartet e Bankës Botërore, qe asnje banor i zonës që do të zhvillohet të mos jetoje ne fund te projektit me keq sesa ne fillim te tij, pavaresisht nese jane pronare apo banorë informale. Të 42 familjet informale u strehuan, duke perfituar mbi 2500 m2 ndertime dhe mbi 528,000 euro pagesa. Keto ishin shpenzime pertej 800,000 USD per privatizimin e objekteve te uzurpuara, si edhe shpenzimeve dhe fitimin e munguar te mbi 7 viteve gjyq per ish pishinen. Përmend këtu se ishin gjykatat ato që rikonfirmuan me vendim te forms se prere se pishina, objekt në pronësi shtetërore dhe pjese e klubit shumesportesh Partizani, jo vetem kish qene jashte funksioni, por ishte tjetersuar në mënyrë të paligjshme tek te tretet.

3. Aludimi se kthimi i prones dhe privatizimi u kryen me shpejtesi si pasoje e ndikimit politik eshte nje mashtrim tjeter i dacibaos se Skapit te cilin Birn, Reporter-al e kane te ndaluar ta hetojne. Ndaj me kete rast sqaroj:

(i) i pavertete eshte edhe aludimi se komisionet dhe agjensia e kthimit te pronave kane vepruar me shpejtesi per kthimin e prones. Aplikimi per kthimin e kesaj prone eshte bere diku rreth vitit 1994 nga përfaqsuesit e atehershem të fisit Begeja. Duke filluar me vendimin e pare per njohje dhe kthim prone ne 1996 (Vendimi nr.552 i KKP) dhe me pas nder vite jane marre me dhjetra vendime per kthimin e pronës bazuar mbi te njëjtin vendim njohjeje. Edhe vendimi i janarit te 2006, i KVKKP qe i ktheu familjes Begeja nje pjese toke mbi pronen e njohur ne vitin 1996, u mor ne nje kohe kur ky organ përbehej nga anetare te zgjedhur nga mazhoranca e meparshme socialiste. Vendimet e marra nga AKKP për kthimin e nje siperfaqeje toke familjes Begeja eshte njeri nga qindra vendimet qe AKKP ka marre po ate vit per kethimun e prones mijra e mijra pronarve.

Edhe ne dosjen e SPAK/GJKKO del qartë se procesi i kthimit të pronës në fjalë ka zgjatur 15 vjet. Po prokuroret sherbetore te Edi Rames ne SPAK, ndonese citojne vendimet e njohjes dhe kthimit te prones, sigurisht qe kete nuk e thone.

Jamarber Malltezi eshte pronar i fisit Begeja ne Tirane dhe fisit Bekteshi ne Shkoder. Asnjehere dhe ne asnje moment nuk eshte perdorur pushteti i Berishes president dhe kryeminister për te marre pronat apo privatizuar objektet. Nga pronat e fisit Begeja ne Tirane, qe shtriheshin ne nje siperfaqe prej gati 1 milion m2, kjo familje ka marre me pak se 8% te tyre. Për të ilustruar mashtrimet e akuzave përmend se toka e Astirit, ku u nxorren ne rruge banoret, ishte prone e familjes Begeja ne nje pjese te madhe te saj, por ajo nuk arriti ta merrte kete prone edhe pse Sali Berisha ishte president apo kryeminister. Trotuari trekendesh midis sahatit dhe pallatit te kultures eshte gjithashtu pjeserisht ne pronesi te familjes Begeja, por ju nuk pate ndonje kulle qe te ngrihej ne kete toke perballe sahatit. Pronat e familjes Begeja dhe 4 familjeve te tjera ne zonen e KP zene nje siperfaqe jo prej 30 mije, por prej 67 mije m2 dhe pjesë e madhe e saj eshte ende e pakthyer. Po keshtu ne Shkoder, familja Bekteshi, e gjyshit tim, ka marre me pak se 4% te pronave te saj.

(ii) Po njesoj eshte mashtrim fakti qe procesi i privatizimit filloi ne 2006 dhe natyrisht rrjetit te medjave investigative Birn dhe Reporter.al nuk i lejohet te investigonte sepse del jashte detyres se ngarkuar. Dokumentet zyrtare faktojne se familjet pronare e kane kerkuar edhe gjate qeverisjes Nano privatizimin e klubit sipas ligjit. Po keshtu procesi i privatizimit filloi nga qeveria Nano.

Me shkresen nr. 4533 prot. Date 21.07.2005, Ministri Angjeli i dergon kerkese zyrtare per fillimin e procedurave te privatizimin te pasurise se palujteshme te Klubit Partizani, Ministrit te Mbrojtjes Pandeli Majko dhe Ministrit te Sporteve Blendi Klosi. Nje dite me pas, me shkresen nr. 2732 date 22 Korrik 2005, Ministri i Sporteve Blendi Klosi shprehet dakort per privatizimin e klubit Partizani. (Komunikimi ka vijuar me shkresat nr. 4533/2 prot., date 21.7.2005 nga Ministri i Ekonomisë Anastas Angjeli. Shkresa nr.2732/1 prot. Date 22.7.2005 nga Ministri i Kluturës Rinisë dhe Sporteve Blend Klosi).

Keto shkresa SPAK i disponon edhe sepse i janë dërguar bashkangjitur kerkeses per fillimin e procedimit penal per kallezim te rreme ndaj Taulant Balles, qe une dergova para dy muajsh ne SPAK.

Ndërkohë objektet e Klubit, të cilat ligjërisht duhet të privatizoheshin, ishin te zena forcerisht nga persona informalë, të cilët dyshohej se paguanin qera të paligjshme tek titullarë shtetërorë, të ngarkuar me ruajtjen e objekteve.

Përveç komunikimeve te Ministrisë së Mbrojtjes që prej vitit 2000 qe provojnë këtë fakt, ka te pakten tre Inventare te Pronave te Paluajtshme te Shtetit ne Bashkine Tirane (njera prej te cilave e firmosur nga Edi Rama si kryetar Bashkie), te cilat në lidhje me objektet e Klubit Partizani dhe Shumësportëshit shenojne se të gjithë objektet e këtyre klubeve, me përjashtim të kabinës elektrike dhe një magazine 80m2, ishin “zene forcerisht”.

Te gjitha keto shkresa jane ne dispozicion te SPAK, por prokuroria politike i fsheh ato me qellimin e vetem per te hedhur balte dhe shpifur mbi kinse korrupsionin pasiv te Prof. Jamarber Malltezit. i ftoj mediat e interesuara t’i kerkojne dhe t’i verifikonje.

4 Eshte mashtrim i ulte dhe skandaloz gjithashtu pretendimi i prokuroreve sherbetore te Edi Rames se Jamarbër Malltezi ka fituar miliona pa investuar në shoqëri. Birn, Reporter-al, nuk lejohen te investigojne!

(i) Theksoj se me anë të një kontrate të lidhur para noterit, në fillim të projektit, të gjithë bashkëpronarëve të truallit iu dha mundësi investimi deri në 25% të investimit në pjesën e tyre takuese të pronës. (Kontratë sipërmarrjeje midis shoqërisë ndërtuese dhe pronarëve të truallit, datë 22.10.2007, nr.8346 Rep, nr. 1265 Kol). Shumica e pronareve nuk e pranuan oferten, duke besuar qe presioni politik do ta pengonte zhvillimin e projektit, si dhe per faktin qe zona kishte plot ndertime paleje dhe nuk konsiderohej elitare. Si perfundim, FB, ndertues dhe trashegimtar i familjes Vaqarri, Jamarber Malltezi dhe XHB ishin te vetmit qe konkluduan marreveshje bashkeinvestimi ne vitin 2008, me ane te kontrates noteriale nr.rep/kol nr. 3000/1783, te datës 02.10.2008, ne kuotat respektive 40-35-25%.

(ii) Pse keto raporte dhe cfare investuan keta persona? Sa ishte kontributi i z.Malltezi ne kete projekt investimi dhe si qëndronte ai në raport me investimin e ortakeve te tjere, si dhe raportet perkatese te kuotave? SKAP qellimisht i injoron, Birn, Reporter-al thjeshte nuk ju intereson te hetojne se dalin jashte qellimit te tyre.

Krejt ndryshe nga sa konkludon duke mashtruar SPAK/GJKKO, vete dosja e tyre deshmon se ortakeria e bashkeinvestimit midis z.Malltezi, FB dhe XHB ka qene reale qe ne vitin 2008, e bazuar ne kontribute ne para, sherbime dhe toke te vene ne dispozicion per zhvillim.

Fatmir Bektashi ishte personi qe kishte firmen e ndertimit. Ai perfitonte nga ky projekt edhe si ndertues edhe si investitor. Ai kishte akses me te madh ne kapital dhe ne fazat e para te hapjes se gropes financoi investimin me dy hua qe ne total shkojne afersisht 500 mije euro, te reflektuara ne dosje (f.129-130 e vendimit te GJKKO). Ishte pronar (sipas vendimit të GJKKO) i 140m2 toke si trashegimtar. Dhe mori numrin me te madh te kuotave, 40%.

Jamarber Malltezi investoi me 45,128.94 euro (f. 130 vendimi i GJKKO) ne rruge bankare dhe ofroi ne shoqeri pjesen e tij te tokes. Eshte mashtrim i hapur pohimi se Jamarbër Malltezi kishte 113m2 tokë në projektin e investimit. Malltezi eshte trashegimtar i rreth 400m2 tokë nga pronësia e familjes Begeja (26,671m2:64). Nderkohe ai bleu nga bashkepronaret e tjere, pas privatizimit, edhe 1100m2 te tjere vetëm në fazën e parë të ndertimit të Homeplan dhe po aq më vonë, në fazat e mëvonshme të ndërtimit të Magnet. Në çdo faze ndertimi ai u bë pronari me siperfaqen me te madhe te tokes, te blere nga bashkepronare te tjere, që në total shkoi mbi 2500m2 toke. Për keto kontribute ai mori 35% te kuotave.

XHB po keshtu kishte toke (rreth 600 m2) dhe mund te kete pasur investime me te vogla financiare dhe mori 25% te kuotave.

Keto jane investime reale, te njohura dhe cituara nga SPAK/GJKKO, por me paturpesi keto te fundit thone se nuk rezulton se Malltezi ka investuar ne shoqeri dhe Birn, Reporter-al e perserisin mashtrimin e tyre.

Secili prej tre investitoreve, kontribuoi me pune, per te sjelle bashke 300 familje trashegimtare te 5 familjeve te origjines si dhe per zgjidhjen e problemeve te ndryshme qe lidheshin me zhvillimin e aktivitetit.

(iii) Financimi i projektit

Sqaroj se asnje aktivitet ndertimi, apo edhe biznese te tjera, nuk financohen me dhurime nga ortaket, por nëpërmjet huave dhe mekanizmave te tjere financiare. Mbulimi financiar i ndërtimit të objekteve, nga investitorët sipas fazave të lejeve përkatëse të ndërtimit është bërë nëpërmjet një sërë mekanizmash financiarë ligjorë, të bërë transparentë sipas legjislacionit në fuqi. Këto mekanizma kanë përfshirë.

– Huate e siperpërmendura nga FB per punimet ne grope, hua nga Jamarber Malltezi (viti 2012), sipas vlerave qe permenda me siper. Keto hua jane shlyer nga shoqeria kur ajo ka filluar te gjeneroje te ardhura.

– Vetëfinancimi nga shitja qe ne fillim e apartamenteve që në gropë dhe aplikimi i çmimeve të ulta, sipas ujdise se tre ortakve, ishte burimi kryesor i financimit te projektit te zhvillimit. Kjo praktikë është e njohur dhe gjerësisht e përdorur në industrinë e ndërtimit në Shqipëri. Në kushte normale ajo do të kish qenë plotësisht e mjaftueshme për mbulimin e kostove të ndërtimit, pa pasur nevojë për huamarrje, por mos-zbardhja e lejes nga Edi Rama krijoi vështirësi. Zhvilluesit u detyruan të përdorin uljen e çmimit (ne 675 euro/m2 nga afro 800-900 euro/m2 qe ishte asokohe ne ate zone) për rastet kur blerësit paguanin 90% të vlerës së apartamentit që në momentin e nënshkrimit të kontratës së sipërmarrjes. Politika e cmimit te reduktuar qe u zbatua siguroi fonde nga arketimi i klienteve perkatesisht si ne vijim:

Ne vitin 2010 Leke 405’540’311 = Eur 2,921,549.68

Ne vitin 2011 Leke 819’939’000 = Eur 5,928,782.76

Ne vitin 2012 Leke 711’622’627 = Euro 5,093,369.22

– Pagesat nga Bashkia Tiranë për dëmshpërblim dëmi ndaj shoqërisë ndërtuese për bllokimin e paligjshëm të zhvillimit të pronës, sipas vendimeve të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit Tiranë në masën 34 743 803 lekë dhe 26,601.30 euro.

– Kredi bankare marrë nga Homeplan, në shumën prej 1.3 Milion euro, në datë 11.10.2013. Shlyer sipas kesteve te miratuara ne kontrate dhe perfunduar ne Janar 2015.

– Kredi bankare marrë nga subjekti ndërtues per vlere 300.000 Euro e likuiduar ne 2014.

(iv) Pra aktiviteti i biznesit eshte financuar nga hua te marra nga HP tek ortaket, ne banka, si dhe nga aplikimi i cmimeve shume te ulta per shitjet ne grope. Te gjitha sa me lart jane ne dosjet e prokurorise, pasi ata kane sekuestruar cdo dokument ne zyren e finances dhe ate te noterise qe ka lidhje me kete ceshtje.

Te gjithe te dhenat e komunikimeve, si dhe provat e sjella ne dosjen e SPAK tregojne se marredhenia midis tre bashkeinvestitoreve ka qene reale, e vazhdueshme, e formatuar juridikisht sipas ligjit dhe gjithmone transparente ne formatin qe ligji e percaktonte te detyrueshem.

Kontributet e Jamarber Malltezit në investimin ne KP jane te njejta me ato te ortakëve te tjere të shoqërisë dhe me raportin e dakordesuar te kuotave te investimit. Ne rast se BIRN, Reporter-al do te INVESTIGONIN nuk do besheshin tellall i mashtrimeve te SKAP/ GJKKO.

Te ardhurat e krijuara nga Jamarber Malltezi në këtë projekt zhvillimor jane te ardhura te ligjshme te krijuara nga dividende dhe pagesa konsulence, gjithnje te deklaruara ne menyre te ligjshme dhe per te cilat jane bere te gjithe pagesat ne tatime.

Shifrat e mesiperme reflektohen edhe ne dosjen e SPAK/GJKKO. Ato deshmojne per aktivitet real midis ortakeve. Por ne fund, përballe shifrave te cituara edhe prej tyre vete, për të kenaqur orekset politike, militantet partise ne drejtesine me telekomande thone se, Jamarber Malltezi nuk ka pasur lidhje me investimin por i ka marre parate ne fund per shkak te ndikimit ne privatizim.

5. Prokura per Jamarber Malltezin qe parashikonte se pronaret pranonin qe te vinin 3-5% te prones se tyre për të mbuluar shpenzime.

Së pari theksoj se Jamarber Malltezi ka patur nje kontrate te tille vetem me fisin e tij Begeja dhe jo me familjet e tjera pronare. Keto te fundit kishin autorizuar persona te tjere brenda familjes se tyre. Prokura te tilla jane mjet i zakonshem pune, qe synojne te garantojne personin e autorizuar, qe shpenzimet qe do te kryhen ne emer dhe ne te mire te te gjithe familjes, do te shperndahen ndershmerisht midis te gjithe anetareve te fisit perfitues. Procesi i kthimit te prones, ai i privatizimit, i lidhjes se kontratave me sipermarresin e me tej, ka shpenzime reale, plotesisht të ligjshme, qe lidhen me plotesimin e dokumentacionit ligjor për keto procese. Te tilla jane shpenzimet noteriale, rilevimet topografike, shpenzime gjyqesore, shpenzime administrative, zgjidhjen e konflikteve me banoret informale, e te tjera.

Procesi i kthimit te prones te familjes Begeja ka pasur shpenzime ne te gjithe zerat e mesiperme pa perjashtim. Trashegimtaret e marrë në pyetje nga prokuroria kane deshmuar për ilustrim se ky fond nder te tjera do te perdorej per strehimin e familjeve informale qe banonin ne godinat e klubit dhe kanë pohuar se ky fond nuk eshte perdorur. Kjo pasi, firma ndertuese, mori persiper te paguante te gjithe shpenzimet për të gjitha familjet dhe klauzola e parashikuar ne prokuren e siper-përmendur nuk u vu ne zbatim as per familjen Begeja.

Vetë prokuroret pasi me keqesi perdorin prokuren e mesiperme shprehen se nuk është evidentuar ndonjë dokument ku te jetë materializuar zbatimi i këtij fondi rezerve. Kjo sepse ai fond nuk u krijua ndonjë here dhe Jamarber Malltezi nuk ka patur asnjë perfitim nga prokura e firmosur nga anetaret pronare te fisit Begeja.

6. Rregullimi ligjor i marredhenies midis investitoreve.

(i) Rregullimi kontraktor sipas Kodit Civil dhe ortakeria sipas legjislacionit per subjekte tregtare

FB, Jamarber Malltezi dhe XHB e formalizuan ligjerisht marredhenien e tyre bashke-investuese qe ne fillim te projektit zhvillimor, ne vitin 2008, me ane te nje marrveshjeje. Akt – marrveshja e bashkëinvestimit u lidh para noterit publik, ne datë 02.10.2008, rep/kol nr. 3000/1783. Një shtojcë e kësaj marrëveshjeje (shtojca 1), e miratuar në datë 15.10.2008, u lidh gjithashtu para noterit, nr. 3193 Rep, nr. 1891/2 Kol. Cdo ndryshim i kesaj marreveshjeje ne vitet 2008-2014 gjithashtu eshte bere ne forme noteriale.

Po ne vitin 2008 (19.5.2008) FB krijon Homeplan (HP), ne menyre qe aktiviteti zhvillues i investitoreve te pajisej me NIPT. HP ka mbajtur rregullisht bilanc qe reflektonte shpenzimet, te ardhurat dhe detyrimet ndaj te treteve. Bilancet janë depozituar në QKB çdo vit dhe janë paguar detyrimet tatimore sipas ligjit.

Qe në kohërat e të drejtës romake, kontrata eshte instrumenti juridik bazë i marredhenieve juridike tregtare. Ajo përdoret për te rregulluar marrveshjet e biznesit sipas Kodit Civil, dhe kjo menyre ka qene plotesisht e ligjshme, ne kohen qe eshte bere, dhe e tille eshte edhe sot. Akt-marreveshja e vitit 2008 midis ortakeve ka pasur për objekt zhvillimin e nje projekti privat, pa asnje lidhje me para apo toke publike, nderkohe qe ne sektorin publik mijera bashkime te ngjashme operatoresh ekonomike, bazohen ne akt-marrveshje bashkepunimi te ngjashme midis tyre per te garuar ne tenderat e kontratave publike, dhe nje gje e tille eshte plotesisht në përputhje me ligjin.

E drejta kontraktore ka në themel të saj mbrojten e të tretëve. Ndaj, palët e angazhuar në një kontratë investimi, përgjigjen ndaj njeri – tjetrit dhe të tretëve për detyrimet që rrjedhin nga kontrata – në këtë rast realizimi i investimit – në mënyrë të pakufizuar. Për kontrast, e drejta e shoqërive tregtare, ndonëse ofron mekanizmat e saj për mbrojtjen e palëve të treta, ka në fokus primar lehtësimin e biznesit. Krijimi i një shoqërie tregtare nga investitorët ofron lehtësi dhe garanci për këta të fundit, pasi shoqëria tregtare u mundëson investitorëve përgjegjësi të kufizuar personale për detyrimet ndaj të tretëve, si dhe mekanizma kontrolli mbi aktivitetin, të cilat rregjimi kontraktor nuk i ofron. Aktiviteti zhvillimor në vitet e para ishte i atillë qe mund te rregullohej lehtesisht me ane te rregjimit kontraktor.

Gjate viteve 2008-2011, HP dhe aktiviteti zhvillues u përball me presion politik te jashtezakonshem nga Edi Rama, i cili ne shkelje te ligjit, te certifikuar nga gjykata, nuk zbardhi lejen e miratuar nga KRT per kete projekt edhe pse humbi çdo gjyq deri ne Gjykaten e Larte, si dhe mori nje sere vendimesh nepermjet inspektoriatit te ndertimit, qe pamundesuan ushtrimin normal te aktivitetit nga HP.

Sipas legjislacionit shqiptar, vendimi i Gjykatës së Apelit është i zbatueshëm, pavarësisht ankesës në Gjykatën e Lartë, ndaj firma ndërtuese, në përputhje me ligjin, filloi me ndërtimin, sipas lejes së ndërtimit dhe vendimit të Gjykatës së Apelit. Në mënyrë abuzive, Edi Rama lëshoi një seri aktesh të kundraligjshme për pengimin e ndërtimit sipas lejes së lëshuar prej tij, ku përfshihen denim me gjobë ndaj subjektit ndërtues, vendim për pezullimin e punimeve dhe vendim për prishjen e punimeve të kryera, si meposhte:

Vendimi Nr. 428, datë 29.10.2010 të Bashkisë Tiranë, INU – gjobë 500.000 lekë për hapje grope “për ndërtimin e objektit paleje ndërtimi”.

Vendimi Nr. 127, datë 29.10.2010 të Bashkisë Tiranë, INU – pezullim i punimeve të ndërtimit.

Vendimi Nr. 5026, datë 28.02.2011 i këtij intitucioni për “prishjen e objektit pa leje ndërtimi”.

Pas vendimit te Gjykates se Apelit te formes se prere, refuzimit te Edi Rames per te zbatuar vendimin e Gjykates dhe sulmeve vijuese të kundraligjshme të Bashkise qe e konsideronte “ndertim pa leje”, u detyruam te padisim në gjykatë Bashkinë Tiranë për dëmin e shkaktuar nga mos-zbardhja e lejes së ndërtimit dhe pengimi i punimeve. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane me vendimin Nr. 2653, dt.06.04.2011 vendosi pranimin e pjesshem te padise. Gjykata u shpreh se kemi te bejme me “Mosveprim te Kundraligjshem” qe ka rezultuar ne dem nga ana e Bashkise Tirane dhe detyroi te paditurin Bashkia Tirane qe te demshperbleje paditesin per demin jashtekontraktor ne vleren 34,743,803 leke. Vlen të përmendet, se ndonëse ushtrimi i ankesave gjyqësore është veprim i departamentit ligjor të bashkisë, për të shprehur investimin e tij personal në këtë çështje, Edi Rama ka firmosur personalisht apelimin e vendimit të shkallës së pare (Kerkese Ankimore nr. Prot. 2952 date 19.04.2011 firmosur nga Edi Rama). Me vendimin nr. 3698, date 13.12.2011 Gjykata e Apelit la në fuqi vendimin e Gjykates se Tiranes.

Akt-marrveshja e investimit u pezullua po në mënyrë të rregjistruar pranë noterit publik, në datë 19.12.2008, rep/kol nr.3660/2146, gjatë periudhës së pezullimit të investimit dhe mos-kryerjes së punimeve, për shkak të bllokimit të projektit per motive politike dhe veprimeve të kundraligjshme të Edi Ramës ndaj nesh, per te cilat ne ju drejtuam gjykates. Marrëveshja u riaktivizua përsëri me akt notarial, më datë 17.01.2012, nr. 64 Rep, nr 30/1 Kol, pas marrjes së vendimit të formës së prerë të Gjykatës së Apelit që detyronte Edi Ramën të zbardhte lejen.

Pas vendimeve te gjykatave, perfshi Gjykatës së Lartë 00-2013-1943, datë 27.09.2013, që detyronin Edi Ramën të zbradhte lejen, si dhe për shkak të rritjes së volumit dhe të ardhurave të shoqërisë Homeplan si pasojë e uljes se cmimeve, u rrit volumi tregtar dhe kompleksiteti i punes se projektit investues. Forma kontraktuale që kish qenë plotesisht e vlefshme dhe e mjaftueshme per fillimin e aktivitetit dhe vënien ne zbatim të detyrimeve të paleve, nuk qe më e mjaftueshme, pasi nuk ofronte mekanizma per kontrollin e aktivitetit nga te gjithe palet bashkëinvestitore. Tashmë të tre bashkë-investitoret vendosen te shfrytezonin mjetet ligjore qe vinte ne dispozicion ligji per shoqerite tregtare – rolin dhe mekanizmat e pergjegjesise se administratorit, te drejtat e vecanta per ortaket e pakices, si dhe mjetet e posacme procedural. Kjo situate kërkonte mekanizma më të plota administrimi se ato që ofroheshin nga një kontratë. Bashkë – investitorët Malltezi e Begeja vendosën të futen si ortakë në shoqërinë bashkë – investitore Homeplan, në raportet e përcaktuara në akt – marrveshjen e bashkë investimit datë 02.10.2008, rep/kol nr. 3000/1783 dhe shtojces përkatëse.

Në datë 23.01.2014, ortaku i vetëm i shoqërisë Homeplan F.B i shet 35% të kuotave bashkë – investitorit Jamarbër Malltezi dhe 25% të kuotave bashkë – investitorit tjetër Xh.B. Kjo kontratë shitje citon si reference kushtet e akt – marrveshjes se bashkë investimit datë 02.10.2008, rep/kol nr. 3000/1783 dhe shtojces përkatëse. Kontrata e shitjes se kuotave u be me shkrim, sipas kërkesave të ligjit për tregtaret dhe shoqeritë tregtare, qe kerkon nje forme te shkruar, por jo te noterizuar te aktit, si dhe ligjit te kohes “Per Rregjistrimin e Biznesit”. Ortaket vendosen te mos e depozitojne ne rregjistrin tregtar blerjen e kuotave, per te evituar sulmet politike te Rames. Ky vendim ishte plotesisht ne perputhje me mekanizmat e ligjit Për rregjistrimin e biznesit, i cili rregjstrimin e akteve ne QKB nuk e konsideron kusht per vlefshmerine e tyre, por për provueshmerine. Ligji i kohes, për mos-rregjistrimin ne kohe te akteve te tilla, parashikonte vetem nje gjobe administrative (ne ate kohe rreth 150 USD), gjë që shoqëria HP e pagoi ne 2018 kur depozitoi prane QKB kontraten e shitjes se kuotave. QKB, organi kompetent për vlerësimin e përputhshmërisë së këtij rregjistrimi me ligjin, në 2018, bëri rregjistrimin e kontrates se blerjes se kuotave në 2014 pikërisht sepse ligji e mundësosnte këtë gjë dhe praktika ishte plotesisht e ligjshme.

Rregjistrimi në vitin 2018 të kontrates se vitit 2014, te shitjes se kuotave, nuk solli asnjë shkelje në rrafshin tatimor, ndaj palëve të treta private apo publike, pasi shoqëria Homeplan, si dhe bashkëinvestitorët deklaruan pjesmarrjen e tyre në akt -marrveshje, pagesat e marra, si dhe paguan çdo detyrim tatimor, për çdo pagesë, sipas legjislacionit në fuqi.

Ligjshmëria dhe transparenca e terheqjeve te dividendit gjatë viteve 2014 – 2018 ka ndjekur plotësisht kërkesat taksative të ligjit.

Që prej momentit të themelimit të Homeplan, e deri në vitin 2018, vendimet e asamblesë vijuan të miratohen nga ortaku i vetëm i rregjistruar, duke referuar akt – marrëveshjen e vitit 2008, sipas rrethanave faktike. Shoqëria ka përmbushur rregullisht të gjithë detyrimet fiskale sipas legjislacionit në fuqi.

Ve ne dukje ketu se eshte një mashtrim pohimi se HP dorezoi per here te pare bilanc ne 2016 (f.135 i vendimit te GJKKO). Mjafton klikimi ne ekstraktin e shoqerise ne QKB per te kuptuar se HP ka depozituar gjithnje bilanc sipas ligjit dhe se ne 2016 eshte bere vetem perditesimi i sistemit nga ana e QKB.

Në vitin 2016 (per vitin fiskal 2015), Homeplan vendos të ndajë për here të parë dividend, në vlerën prej 47% të fitimit të shoqërisë, në favor të ortakut të rregjistruar F.B. Vendimi për miratimin e llogarive vjetore dhe ndarjen e pjesës përkatëse të dividendit u miratua nga ortaku i vetëm i rregjistruar F.B, gjë për të cilën, dy bashkë – investitorët e tjerë ishin dakort. Ndarja e dividendit ne masen dhe menyren e caktuar me marrveshje te ortakeve eshte në përputhje me natyren private te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, si dhe frymën e neneve 68 dhe 76, te ligjit 9901, te ndryshuar. Këto dispozita mundesojne ndarjen e dividendit në nje raport te pavarur nga kontributet, mosndarjen e divdendit, apo terheqjen e tij ne nje vit te caktuar plotesisht nga njeri prej ortakeve, nese kjo nuk kundershtohet nga ortaket e tjere, me mjetet e vena ne dispozicion po nga ky ligj.

Ne vitin pasardhës, 2017, (viti fiskal 2016), bashkë – investitorët Jamarber Malltezi e Xh.B tërheqin për here të parë pjesën takuese të dividentit. Vendimi i asamblesë, i firmosur nga ortaku i vetëm i rregjistruar, referon ndarjen e dividendit sipas akt -marrveshjes së bashkëinvestimit Rep 3000, Kol. 1783, date 02.10.2008, pra në pjesët dhe raportet e përcaktuar prej kësaj të fundit. Ky vendim, se bashku me referencen e akt-marrveshjes, u publikua, nëpërmjet depozitimit të menjëhershëm ne Rregjistrin Tregtar. Investitorët përfitues kanë paguar tatimin mbi dividentin sipas legjislacionit në fuqi.

Një kopje e Akt- Marrveshjes së investimit të vitit 2008 u depozitua ne perputhje me ligjin pranë bankës që bëri transfertën e pjesës takuese të dividendit tek bashkë – investitorët, e cila kontrollon dhe deklaron qarkullimin e shumave të tilla pranë organeve të kontrollit të pastrimit të parave.

E njëjta gjë është përsëritur edhe vitin pasardhes 2018 (per vitin fiskal 2017). Jamarber Malltezi ka depozituar Deklaraten e te Ardhurave Vetjake (DIVA) rregullisht ne tatime, ku ka deklaruar edhe pagesat përkatese te tatimeve në lidhje me dividentin nga projekti i zhvillimit te prones.

Homeplan dhe bashkë – investitorët kanë paguar tatimet sipas ligjit, për çdo shumë të përfituar nga shoqëria.

Në bazë të nenit 54 dhe 55 të ligjit “Për rregjistrimin e biznesit”, QKB pranon aplikimin për rregjistrimet e paraqitura nga subjektet tregtare kur ato janë në përputhje me ligjin në fjalë. Kontrata e shitjes së kuotave të Homeplan, e lidhur në vitin 2014 u pranua dhe rregjistrua nga QKB në vitin 2018, në përputhje me ligjin. Te gjitha keto jane lehtesisht te hetueshme dhe te verifikushme por Birn/Reporter-al ne vend te qemtimit te te vertetes kane preferuar te zbatojne porisine per pasqyrimin me besnikeri te mashtrimeve te SKAP/GjKKO.

ii). Shitja e kuotave me vlera nominale

E vertata eshte se une, siç provohet nga dokumentet zyrtare, të administruara në dosje, kam qene kontributor, me pasuri te luajtshme, te paluajtshme e sherbime, ne krijimin e të ardhurave të shoqerise HP deri ne vitin 2014 kur u kalua nga rregjimi kontraktor ne ate te shoqerive tregtare me ane te blerjes se kuotave te HP. Ndaj ne 2014 une nuk kisha pse te riblija kontributin e tim nder vite, por vetem simbolin e njohjes se ketij kontributi, qe ishte kuota respektive prej 35%, e paguar me vleren nominale.

Per t’a shpjeguar me nje analogji: nese dikush deshiron te bleje nje shtepi dhe e blen kete shtepi te gatshme nga nje person i trete, ai paguan cmimin e shtepise sipas tregut, per shembull 200 mije euro dhe merr si simbol te pronesise, çertifikaten e pronesise mbi shtepine. Nese i njejti person zgjedh t’a ndertoje vete shtepine, blen me parate e tij llacin, tullat, hedh themelet, ngre kollonat, muret, çatine, ne fund te ndertimit ai nuk paguan 200 mije euro, sepse keto i ka shpenzuar gjate fazes se ndertimit, por ben rregjistrimin e shtepise dhe merr vertetimin hipotekor si dokumenti qe simbolizon titullin e tij te pronesise.

Per te njejten arsye, pra sepse une kisha kontribuar per krijimin e pasurise se HP deri ne vitin 2014, une mora simboliken e kontributit te tij – kuotat e paguara me vleren nominale dhe nuk pagova çmimin qe do duhet te paguante nje i trete hipotetik qe nuk kish lidhje me aktivitetin e shoqerise.

7. Te ardhurat e perfituara nga Jamarber Malltezi

Theksoj qe ne fillim dhe ftoj mediat te verifikojne se, ne tre vite hetime shteruese sipas SPAK, kjo e fundit nuk ka kryer nje ekspertize te vetme financiare mbi te cilen duhet te bazohej akuza per korrupsion dhe pastrim parash Shifrat e paraqitura prej saj jane te paverteta dhe fshehin dokumenta qe SPAK i disponon, sepse i ka sekuestruar ne zyren e finances. Por shifra ne vetvete nuk ka asnje rendesi, ndaj për kete do flasin ekspertet.

Ajo qe ka rendesi eshte ligjshmeria. Jamarber Malltezi ka perfituar ne kete aktivitet ne menyre plotesisht te ligjshme dividend, e pagesa konsulencash. Te gjitha keto, pa asnje perjashtim, jane pasqyruar ne bilancet e shoqerise ne vitin perkates dhe jane bere ne rruge bankare, sipas kerkesave te legjislacionit.

Prof Malltezi ka bere konsulenca mjedisore per projektin, te cilat i ka dorezuar prane shoqerise dhe per te cilat eshte paguar ne rruge bankare. Keto pagesa jane tatuar sipas legjislacionit ne fuqi (tatim ne burim) dhe jane rregjistruar ne bilancin e vitit perkates te depozituar ne organet shteterore.

Po njesoj jane pagesat per dividendin: te deklaruara ne tatime, te paguara me banke, dhe pasi eshte shlyer cdo detyrim tatimor.

Pagesat e diskutuara me termin KP (Klubi Partizani) dhe termin kontribut patriotic, per sa kam pare ne nje pjese te dosjes nuk e thone qe Jamarber Malltezi ka terhequr shuma cash. Deklaroj me pergjegjesi te plote se kurre nuk kam terhequr pagesa cash dhe se nuk mund te ekzistoje asnje prove qe te deshmoje te kunderten.

Dokumenti, qe nese do te ishte i vertete vetem sa do te vertetonte se marredhenia e ortakerise sime me te tjeret ka qene reale, do t’i nenshtrohet ekspertizes financiare dhe ligjore, pasi ai eshte nje cope leter, e palidhur me dokumenta shoqerues.

Ndërkohë objektet e Klubit, të cilat ligjërisht duhet të privatizoheshin, ishin te zena forcerisht nga persona informalë, të cilët dyshohej se paguanin qera të paligjshme tek titullarë shtetërorë, të ngarkuar me ruajtjen e objekteve. Ka te pakten tre Inventare te Pronave te Paluajtshme te Shtetit ne Bashkine Tirane (njera prej te cilave e firmosur nga Edi Rama si kryetar Bashkie), te cilat në lidhje me objektet e Klubit Partizani dhe Shumësportëshit shenojne se të gjithë objektet e këtyre klubeve, me përjashtim të kabinës elektrike dhe një magazine 80m2, ishin “zene forcerisht”. Keto ishin komentet e mia per sherbetoret politik te Edi Rames SPAK/GJKKO dhe per zedhensit zelltar te tyre ne Birn. Reporter-al.