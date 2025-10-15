Gazment Bardhi zbulon dokumentet: Djali i Begajt paguhet 30 mijë euro në vit nga kompania ku sigurohet Presidenca
Pas deklaratës të Presidentit Bajram Begaj për kërkesën e PD-së që kërkon shkarkimin e tij, ka ardhur menjëherë reagimi i kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi.
Ky i fundit, në një postim në rrjetin social Facebook, Bardhi ka publikuar dokumentet që sipas tij provojnë faktin se djali i Begajt paguhet 30 mijë euro në vit nga kompania ku sigurohet Presidenca.
Madje, djali i Presidentit as nuk jeton në Shqipëri, por në Gjermani ku punon si mjek në një spital.
Reagimi i Gazment Bardhit:
Si gjithmonë, Bajram Begaj foli, por nuk tha asgjë!
Çfarë e pengoi Presidentin të pohojë se djali i tij paguhet pa qenë fare në Shqipëri nga kompania me të cilën Presidenca ka kontratë për të gjitha prokurimet e institucionit? Sado që të shmanget e të përdridhet Presidenti i çnderuar, përgjigja është vetëm një: Korrupsioni dhe përfitimi i paligjshëm i Presidentit!
Fotot më poshtë janë marrë nga dokumente zyrtare të deklarimit të pasurive dhe nga Thesari i Shtetit. Një shpjegim i shkurtër i tyre: I biri i Presidentit jeton në Gjermani, ku paguhet nga një spital si mjek. Por, 6 muaj pas emërimit të babait president, paguhet edhe në Shqipëri nga kompania e sigurimeve, me të cilën ka kontratë prokurimi presidenca. Pagesa është 30 mijë euro në vit.
Ky është vetëm një nga rastet skandaloze për të cilat kemi kërkuar shkarkimin e Presidentit të çnderuar Bajram Begaj. Ka edhe të tjera. Prandaj, Kuvendi nuk mund të mbyllë sytë përpara korrupsionit, që nis nga maja e shtetit.