Gazi toksik që rrezikon miliona njerëz në Lindjen e Mesme

Ndotësit toksikë të lëshuar gjatë ndezjes së gazit po rrezikojnë milion njerëz në Lindjen e Mesme. Djegia e mbeturinave të gazit gjatë shpimit të naftës po ndodh në të gjithë Gjirin, duke përfshirë nga Emiratet e Bashkuara Arabe mikpritësit e COP28. Hulumtimi i ri, sipas BBC, sugjeron se ndotja po përhapet qindra milje, duke përkeqësuar cilësinë e ajrit në të gjithë rajonin.

Kjo gjendje vjen teksa Emiratet e Bashkuara Arabe presin samitin e klimës COP28 të OKB-së të enjten. Emiratet e Bashkuara Arabe ndaluan ndezjen rutinë 20 vjet më parë, por imazhet satelitore tregojnë se ajo po vazhdon, pavarësisht nga pasojat e mundshme shëndetësore për banorët e saj dhe ata në vendet fqinje. Analiza tregon se gazrat tani po përhapen qindra kilometra në të gjithë rajonin.

Si pjesë e studimit u analizuan edhe ndotja nga puset në Irak, Iran dhe Kuvajt. Të gjitha vendet e përfshira ose refuzuan të komentojnë ose nuk u përgjigjën. Kompanitë e naftës, duke përfshirë BP dhe Shell, të cilat janë përgjegjëse ose pjesërisht përgjegjëse për vendet ku ka ndodhur flakërimi, thanë se po punonin për të reduktuar praktikën.

Të hënën, BBC zbuloi dokumente të zbuluara që tregonin se si Emiratet e Bashkuara Arabe kishin planifikuar të përdornin rolin e tyre si mikpritëse e bisedimeve të OKB-së për klimën, si një mundësi për të arritur marrëveshjet e naftës dhe gazit. David R. Boyd, Raportuesi Special i OKB-së për të drejtat e njeriut dhe mjedisin tha se gjetjet e BBC ishin,shumë shqetësuese. Kompanitë e mëdha të naftës dhe shtetet në Lindjen e Mesme po shkelin të drejtat e njeriut të miliona njerëzve duke dështuar në trajtimin e ndotjes së ajrit nga lëndët djegëse fosile.

"Megjithë vuajtjet masive njerëzore, Big Oil dhe petrostatet vazhdojnë me biznesin si zakonisht me pandëshkueshmëri totale dhe zero llogari."-thuhet në raport.

Ndezja globale është gjithashtu një burim kryesor i gazeve serrë që ngrohin planetin CO2 dhe metanin.

Dy dekada më parë, kompania kombëtare e naftës e Emirateve të Bashkuara Arabe, Adnoc e drejtuar nga presidenti i samitit të klimës COP28 të këtij viti, Sulltan al-Jaber - u angazhua për t'i dhënë fund "flakjes rutinë". Megjithatë, vlerësimi i imazheve satelitore nga BBC tregon se ato po ndodhin çdo ditë në vendet në det të hapur. Emiratet e Bashkuara Arabe janë një nga burimet më të mëdha të naftës për tregun e Mbretërisë së Bashkuar.