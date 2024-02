Gazetarja tregon anën e errët të Tik Tok-ut: Po bëjnë namin duke fituar para nga fjalori i pisët

Gazetarja Krisa Çaushi ka deklaruar në një studio televizive lidhur me problemet që sjellin rrjetet sociale se personazhe të cilët shajnë dhe ofendojnë po marrin shumë para dhe janë shumë të ndjekur.

Gazetarja theksoi gjithashtu se sharjet dhe ofendimet agravojnë me një fjalor të pisët.

“Këto personazhet e famshëm e Tik-Tok-ut po bëjnë namin me lek, janë vet njerëzit gjithashtu që hyjnë “live” dhe japin dhurata por që konvertohen në para dhe arsyeja pse këta sillen në këtë lloj forme kanë një fjalor të pisët, agravojnë me sharje, me ofendime mes njëri tjetrit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Me anë të këtij fjalori që ata kanë, ata tërheqin më shumë audiencë dhe njerëzit i shikojnë kaq shumë”, tha Krisa Çaushi.