Gazetarja e njohur bën deklaratën e fortë: Breçani nuk akuzohet për trafik dorge por për..

Gazetarja Anila Hoxha ka dhënë detaje të reja në lidhje me operacionin e zhvilluar mbrëmjen e djeshme nga SPAK.

Hoxha deklaroi se operacioni u zhvillua pas 7 muajsh hetimesh nga Prokuroria e Posaçme, që zbuluan grupin kriminal të përbërë nga 11 perosna, që trafikonin kokainë nga Ekuadori dhe Kolumbia drejt vendeve të Evropës. Hoxha dhe se ish-drejtori i policisë Ervin Breçani dhe shefi i Krimeve të Komisariatit numër 6, Dedan Gjoni janë arrestuar teksa ishin së bashku dhe prisnin të shihnin ndeshjen e Kombëtares së futbollit.

Gazetarja tregoi po ashtu edhe rolin që gjithësecili kishte në këtë grup kriminal.

“Mbrëmjen e djeshme me vendim të Gjyqtares së Posaçme anti Korrupsionin dhe kundër Krimit të Organizuar, zonjës Elsa Ulliri dhe me kërkesë të prokurorit të SPAK Vladimir Marra, policia dhe agjentët e BKH-së, pasi morën e emrat e personave që ishin në kërkim nisën të ekzekutonin masat e sigurisë të vendosura nga këta persona. Erzen Breçani ishte së bashku me shefin e Krimeve të Komisariatit të Kombinatit dhe prisnin të ndiqnin ndeshjen e Kombëtares. Pikërisht janë arrestuar në këtë moment dhe në të njëjtin moment kanë kryer kontrolle në Kukës, Rashbull dhe në Selenicë.