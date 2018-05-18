Gazetarja: A mund të kemi një ministër me vëlla të pa dënuar? Rama ndërpret konferencën
Kryeministri Edi Rama ka folur nga Rinasi pas kthimit nga Samiti i Sofjes.
Ai tha se partnerët ndërkombëtarë kanë nisur të kërkojnë shpjegime për baltën e opozitës e cila sipas tij, pengon integrimin e vendit.
Gjatë konferencës, një gazetare e pyeti Ramën nëse ndihet keq kur dy personat që u ka besuar ministrinë e Brendshme, kanë përfunduar njëri në arrest shtëpie sic është Saimir Tahiri dhe tjetri me vëllain e dënuar për trafik droge.
"Pyet pronarin tënd" i tha Rama gazetares.
Pyete se e ka vëllain në të njëjtën fushë,,,vazhdoi Rama.
Gazetarja këmbënguli se Rama është kryeministër dhe pronari i saj nuk ka lidhje me fushën e rendit, citon lajmifundit.al.
Rama u ëprgjigj duke i thënë gazetares: Bën gabim që shfrytëzon mikrofonin këtu për propagandë.
Gazetarja u kundërpërgjigj duke shtuar se po bën pyetje dhe jo propagandë.
Por Rama ka ndërprerë konferencën e shtypit duke i thënë gazetares:
Dakord, unë po largohem, ti hajde këtu dhe vazhdo konferencën e shtypit./lajmifundit.al