LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gazetarja: A mund të kemi një ministër me vëlla të pa dënuar? Rama ndërpret konferencën

Lajmifundit / 18 Maj 2018, 13:01
Aktualitet

Kryeministri Edi Rama ka folur nga Rinasi pas kthimit nga Samiti i Sofjes.

Ai tha se partnerët ndërkombëtarë kanë nisur të kërkojnë shpjegime për baltën e opozitës e cila sipas tij, pengon integrimin e vendit.

Gjatë konferencës, një gazetare e pyeti Ramën nëse ndihet keq kur dy personat që u ka besuar ministrinë e Brendshme, kanë përfunduar njëri në arrest shtëpie sic është Saimir Tahiri dhe tjetri me vëllain e dënuar për trafik droge.

"Pyet pronarin tënd" i tha Rama gazetares.

Pyete se e ka vëllain në të njëjtën fushë,,,vazhdoi Rama.

Gazetarja këmbënguli se Rama është kryeministër dhe pronari i saj nuk ka lidhje me fushën e rendit, citon lajmifundit.al.

Rama u ëprgjigj duke i thënë gazetares: Bën gabim që shfrytëzon mikrofonin këtu për propagandë.

Gazetarja u kundërpërgjigj duke shtuar se po bën pyetje dhe jo propagandë.

Por Rama ka ndërprerë konferencën e shtypit duke i thënë gazetares:

Dakord, unë po largohem, ti hajde këtu dhe vazhdo konferencën e shtypit./lajmifundit.al

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion