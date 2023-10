Gazetari zbulon arsyen/ Përse Laert Haxhia nuk i ekzekutoi prokuroret

Laert Haxhia kishte nën synim vrasjen e dy prokuroreve, atë të SPAK-ut, Doloreza Musabelliu dhe atë e Lushnjes, Merita Selimin.

Ky fakt u zbulua nga dëshmia e të penduarit të drejtësisë, Artan alias Marjus Tafani, i cili ishte pjesë e grupit të Haxhias.

Teksa ka folur për këtë ngjarje, gazetari Eni Ferhati tregoi një nga arsyet e mundshme të tërheqjes nga Laert Haxhias nga ekzekutimi i prokuroreve.



Ai tha në emisionin e Klodiana Lalës se kreu i bandës së Lushjes mund të ketë dashur të mos rëndojë me shumë pozitën e tij.

“Ai është tërhequr vetëm për shkakun që nëse do t’i hynte dhe kësaj loje, pra të ngrinte dorën ndaj dy prokuroreve, do t’i hynte një tjetër valleje, dhe ekstradimi i tij nga Greqia do të ishte formalitet.

Vrasja e Xhaferrajt tregon më shumë për personalitetit e Haxhias. Fakti që ka ekzekutuar në mënyrë makabre kushëririn e tij, ka dashur të përçojë dhe një mesazh brenda grupit të tij, duke u lënë të kuptohet se nëse ‘mendoni të më shisni, do keni të njëjtin fat’”, deklaroi Eni Ferhati.