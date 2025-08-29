Gara për kreun e ri të BKH/ Mblidhet Komisioni i Pastërtisë së Figurës dhe Pasurisë
Ka nisur zyrtarisht procesi për zgjedhjen e drejtorit të ri të Byrosë Kombëtare të Hetimit.
Komisioni i Pastërtisë së Figurës dhe Pasurisë, i ngritur për këtë qëllim, është mbledhur për të shqyrtuar dokumentacionin e kandidatëve. Komisioni përbëhet nga dy prokurorët e SPAK, Behar Dibra dhe Eneid Nakuçi, kryetarja e Apelit të GJKKO-së Saida Dollani, si dhe dy agjentë të BKH-së.
Shtatë kandidatët në garë kanë dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, duke dhënë miratimin për kontrollin e pasurisë dhe të figurës, si për veten ashtu edhe për familjarët e tyre. Secilit prej kandidatëve do t’i caktohet një relator përmes shortit, i cili do të kryejë verifikimet e nevojshme.
Ndërkohë, më 1 shtator, Këshilli i Lartë i Prokurorisë pritet të konstatojë përfundimin e mandatit 5-vjeçar të Aida Hajnajt, e cila ka drejtuar BKH që nga themelimi.
Deri në përzgjedhjen e drejtuesit të ri, Byroja Kombëtare e Hetimit do të drejtohet nga zv.drejtori Joni Keta, i cili është gjithashtu një nga kandidatët në garë për këtë post.