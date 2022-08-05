LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Futbollisti shqiptar bën foto me liderin çeçen, aleat i Putin, shpërthejnë kritikat në rrjetet sociale

Lajmifundit / 5 Gusht 2022, 15:09
Aktualitet

Futbollisti shqiptar bën foto me liderin çeçen, aleat i

Ish-futbollisti i Besës së Kavajës dhe Skënderbeut, Bernard Berisha, ka publikuar një fotografi me liderin çeçen, Ramzan Kadyrov, i cili është përkrahës i madh i Vladimir Putinit në luftën ndaj Ukrainës.

Lojtari është aktualisht pjesë e Akhmat Groznyt në futbollin rus. Berisha ka publikuar foton në rrjetin e tij social Instagram.

Përveç me Kadyrovin, ai gjithashtu publikoi foto edhe me drejtorin gjeneral të klubit Akhmat Grozny, Magomed Daudov.

Ramzan Kadyrov nga viti 2017 është edhe president i këtij klubi, ku edhe aktivizohet sulmuesi nga Peja.

Futbollisti shqiptar bën foto me liderin çeçen, aleat i

Një foto e tillë nuk është pritur mirë nga fansat e lojtarit dhe do të ishte Berisha që me anë të një komenti do të sqaronte gjithçka

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion