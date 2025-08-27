Fundoset banda shqiptare e narkotrafikut në Britani! Dënohen me 28 vite burg gjashtë anëtarët
Nje Gjykate britanike ka dënuar me 28 vite burg, 6 shtetas shqiptarë të cilët ishin pjesë e një grupi të organizuar kriminal në Ballkanin Perëndimor.
Sipas mediave britanike 6 shqiptarët u arrestuan pas disa muajsh hetime nga policia e Wiltshire, e cila arriti të faktone me prova të gjithë lëvizjet e krimit të organizuar dhe narkotrafikut nga ana e bandës shqiptare.
Rrjeti kriminal
“Koka” e grupit ishte 32-vjeçari Saimir Neziraj, i cili drejtonte të gjithë rrjetin e shpërndarjes së drogës në zonën e Swindon. Neziraj ishte ai i cili organizonte shpërndarjen, blerjen e kokainës dhe furnizimin me drogë.
Ndërkohë që Edmir Beqiraj ishte në rolin e ruajtësit të “mallit”, ndërsa Ardian Gjeta dhe Jorgo Brachousai kujdeseshin për shpërndarjen e përditshme në rrugë.
Hetimi përfshiu gjurmimin e takimeve në Londër dhe Midlands, ku Neziraj u pa duke marrë drogë nga Ergys Abdyli, 26 vjeç, në Barnet. Në Derbyshire, Nertil Halili, 29 vjeç, menaxhonte telefonin “Denzel”, i përdorur për porositë dhe shpërndarjen e drogës.
Gabimi i Madh
“Gabimi i madh”, ndodhi në mars 2024, kur policia vëzhgoi një takim mes Halilit dhe Nezirajt në West Bromwich.
Më pas u organizuan bastisje të koordinuara në Sëindon, Derby dhe Londrën veriore, ku u sekuestruan sasi të mëdha kokaine dhe para të gatshme, dhe të dyshuarit u arrestuan.
Të arrestuarit pranuan fajësinë dhe u dënuan me burg si më poshtë:
Saimir Neziraj – 8 vite burg
Nertil Halili – 7 vite e 10 muaj burg
Edmir Beqiri – 3 vite e 8 muaj burg
Ergys Abdyli – 5 vite e 11 muaj burg
Ardian Gjeta – 2 vite e 1 muaj burg
Jorgo Brachousai – 16 muaj burg me kusht për dy vite