Fundi i gushtit, trafiku kthehet në kah të kundërt mes Durrësit dhe Barit. Ja sa pasagjerë dhe automjete u larguan javën e fundit
Fundi i gushtit, koha për kthime. Edhe këtë vit, porti i Durrësit, qendra kryesore detare e Shqipërisë dhe një portë natyrore për në Itali, po përjeton mot tipik veror: më shumë nisje sesa mbërritje.
Sipas të dhënave zyrtare, afërsisht 38,000 pasagjerë dhe 11,428 automjete kaluan nëpër Itali midis të premtes dhe të hënës, 19 gusht, një rënie nga 42,585 pasagjerë dhe 13,333 automjete të regjistruara javën e kaluar.
Konkretisht, 25,033 persona dhe 7,664 automjete u larguan nga vendi, ndërsa 12,945 pasagjerë dhe 3,774 automjete hynë gjatë së njëjtës periudhë.
Ndryshimi më i rëndësishëm ishte linja Durres-Bari, e cila pa një rritje të shërbimeve për të përballuar fluksin dalës. Autoriteti portual shpjegon se kjo prirje lidhet me fundin e pushimeve për shumë emigrantë shqiptarë dhe anëtarë të diasporës të cilët, pasi kaluan verën në atdheun e tyre, kanë filluar të kthehen në vendet e tyre të banimit dhe punës.
Ky aktivitet vjetor shënon një nga periudhat më të ngarkuara për lidhjet detare midis dy brigjeve të Adriatikut, duke konfirmuar rolin qendror të Durrësit në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Italisë.