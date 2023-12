Fshihej me dokumente bullgare në Spanjë, Lulzim Berisha del sot para gjykatës në Madrid

Detaje të reja janë zbardhur nga arrestimi Lulzim Berishës. Ai mësohet se jetonte prej disa vitesh në zonën e plazhit San Juan duke u fshehur me dokumente Bullgare te dyshuara si te falsifikuara.

Pas arrestimit Lulzim Berisha është transferuar në Madrid dhe sot do të vihet në dispozicion të Gjykatës Qendrore të Hetimit ku do te njihet me masën e sigurisë.

Ai do te përfaqësohet nga dy avokatë ligjor, Francisco Miguel Galiana Botella dhe José Manuel Alamán Aragonés. Për Lulzim Berishën janë bërë gati procedurat e ekstradimit.