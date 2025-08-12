Fshehu të dhëna të hetimit për trafikun e armëve, nis hetimi për OPGJ-në e Sarandës
Prokuroria e Sarandës ka hapur një çështje hetimore ndaj oficerit të policisë gjyqësore J.P., i dyshuar për fshehje të të dhënave kyçe në një hetim për trafikun e armëve. Sipas organit të akuzës, oficeri dyshohet se ka mbajtur të fshehura informacione të rëndësishme, të përftuara nga një celular, që lidhej drejtpërdrejt me një ngjarje të shtatorit 2024.
Në atë periudhë, u arrestuan zjarrfikësi i Këlcyrës, Klaudio Osmani, 23 vjeç, dhe shoku i tij, Mehmet Canaj, 24 vjeç, të kapur me 10 armë zjarri, të cilat dyshohet se do t’i trafikonin drejt Sarandës për t’i shitur në qytetin bregdetar. Porositësi i armëve ende nuk është identifikuar. Prokuroria kërkoi masën e arrestit me burg për J.P., por Gjykata e Sarandës nuk e pranoi këtë kërkesë dhe vendosi pezullimin e tij nga detyra, deri në përfundim të hetimeve.
Njoftimi i Prokurorisë Sarandë:
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë ka regjistruar procedimin penal nr. 696/2025 për veprën penale të “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës” parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal në ngarkim të oficerit të policisë gjyqësore J.P.
Nga hetimet e kryera rezulton se oficeri i policisë gjyqësore dyshohet se ka fshehur të dhëna hetimore me rëndësi për hetimin, të përftuara nga kqyrja e aparatit celuar të sekuestruar në kuadër të një procedimi penal me nr.592/2024 të regjistruar për veprën penale të “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, parashikuar nga neni 278/6 të Kodit Penal që lidhet me transportimin e dhjetë armëve “Glock” dhe njëqind e pesëdhjetë plumbave në drejtim të Sarandës në datë 13.09.2024.
Për sa më sipër, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Sarandë kërkoi caktimin e masës së sigurimit “Arrest me burg” parashikuar nga neni 238 të Kodit Penal.
Gjykata vendosi të caktojë ndaj personit nën hetim masën e sigurimit “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” parashikuar nga neni 242 të K.Pr.Penale.