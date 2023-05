Frrok Çupi: Ja si i vrau e zhduku armiqtë Sali Berisha, që nga Kune e Tropojë, deri në bulevard

Analisti dhe gazetari i njohur Frrok Çupi ka hequr një paralele mes situatës së Partisë Demokratike dhe aksidentit tragjik dhe më misterioze në botën e tragjedive ajrore atë të Fluturimit të MH270 nga aeroporti i Kuala Lumpur për në Pekin ku 239 pasagjerë në bord u zhdukën pa nam e nishan.

“Ata që shtrojnë dilemat ‘ku na ra PD?’ janë vetë pasagjerët që ndodheshin në barkun e madh të avionit. Të tjerët që janë jashtë, përjetësisht jashtë, e kanë parë gjithë ngjarjen që nga fluturimi deri në rënie. Të gjithë këta janë të qartë çfarë ndodhi…Tragjedia e fundit dhe më misterioze në botën e tragjedive ajrore, është fluturimi i MH270 nga aeroporti i Kuala Lumpur për në Pekin. 8 mars, 2014. Sa hyri në hapësirën e Oqeanit Indian, avionit me 239 pasagjerë në bord, iu fikën dritat, i humbi çdo lidhje.

Ku ra? A ra apo gëlltiti nata? E grabitën piratët e qiellit? Apo e rrëzoi vetë piloti? Dikush hyri në barkun e thellë të MH 370 dhe shtypi betonet e vdekjes? Apo u kthye fshehurazi për në Malajzi?. U gjetën disa mbetje të avionit, por asgjë nga asnjë pasagjer…Mijëra pikëpyetje, por asnjë përgjigje deri më sot. PD270 (kështu po e quaj Partinë sipas fjalorit të qiellit duke vënë PD në vend të MH) ka rënë në disa ngjasime me avionin e shoqërisë malaziase, por edhe me disa dallime”, shprehet Çupi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ku ra PD, në Tiranë apo në Uashington?

Çupi, në artikullin e tij rendit dhe dallimet mes këtyre dy situatave. “Dallimi i parë: Pasagjerët e PD janë të gjithë gjallë, por të shpërndarë ku e ku…. Avionit MH270 iu gjetën copa të shpërndara ku e ku në brigjet e Oqeanit Indian, por asnjë njeri, as edhe një gisht. Dallimi i dytë: Ku shkuan pasagjerët e MH270?; nuk u gjet asnjë shenjë. I rrëmbyen UFO-t? Mund të ketë ndodhur si në 8 janar 2022 në Tiranë, ku në SHQUP, piloti i vjetër dhe i xhindosur u hyri njerëzve me mjete primitive dhune dhe desh t’i zhdukte të gjithë. Ata shpëtuan gjallë, kokërr më kokërr, dhe ikën nga sytë këmbët; tani selia e PD i përket pilotit të dalë në pension Berisha, që e përfytyrojnë edhe si UFO”, shkruan analisti.

Një ngjashmëri mes PD dhe MH270

Instinkti shtazarak i mbajtjes së guaskës, duke zhdukur gjallesën brenda, u aplikua në PD. Qeveria e PD në jetën e saj ka pasur mijëra akte ku ka sulmuar për vdekje të vetët dhe njerëzit jashtë saj, por ka mbrojtur shtëpinë e vet. Ndryshe nga MH270. Edhe SHQUP- i ishte seli e Ushtrisë, por ditën e fundit të mandatit qeveritar, PD e manipuloi dhe e ktheu për vete. Kështu ndodhi me shtëpinë e ‘pilotit’, me vilat dhe me korrupsionin ‘për shtëpinë time’. Kështu ndodhi me avionin e Malajzisë ku u gjetën disa copa nga guaska e metaltë, por asnjë shenjë njeriu. PD ka vrarë e zhdukur njerëz, që nga Kune e Tropojë deri edhe në bulevardin e Madh, aty ku as Nazizmi, as Fashizmi, as Enveri e as Mao nuk mundën ta bënin.

Gjithë diskutimi sot bëhet prapë si para 9 vjetësh: Ku ra PD? Shikojeni: As ka kandidatë të mjaftueshëm për në zgjedhjet e 14 majit, as ka komisionerë, as ka ‘sy për çapje’ se fiton ndonjë zonë; as ka ndonjë lidhje me vendin ku jeton. Pjesa tjetër që posedon zhguallin por nuk ka shpirtin PD, ajo ka marrë dhènë duke mallkuar Amerikën që ‘na vrau mareshalin’, dmth., pilotin.

Po ku ra PD?

“Të gjithë aktorët e krimit, nga më i madhi Mareshalli e deri te krehësi i bishtit të kalit- të gjithë këta akuzojnë dhe mallkojnë Amerikën. Po të mos ishte Amerika që t’i zbulonte krimin e kryer ‘Mareshallit’, atëherë PD mund ta kishte kaluar Oqeanin. Pjesa tjetër, që tani po bëjnë sikur nuk e duan Berishën, këta po bëjnë sikur janë në krah të Amerikës dhe thonë se ‘PD ra në Tiranë’. Këtyre u erdhi goja dhe po kthehen në ciceronë të skenës së krimit: -Ja këtu u dogjën njerëzit të gjallë në shekullin 21 dhe quhej Gërdec…, këtu u vranë demonstruesit në të njëjtin shekull sipas Ciceronit, atje u vendosën kullat dhe televizionet e Shkëlzenit (shekulli 19, ky është emri i atëhershëm i një mali)…

Kështu tregon pjesa ‘e mirë’ e pasagjerëve që supozohet se kanë mbetur gjallë gjatë fluturimit të PD. Do të kalojë shumë kohë derisa të shfaqet dikush i mbetur prej tyre dhe të mund t’i lidhë koordinatat ku ra PD. Fillesa e studimit, me siguri, do të jetë kështu: -PD ra në Uashington sepse kishte kryer krime në Shqipëri. Vice- vërsa: PD ra në Tiranë, sepse kreu akte të këqija kundër njerëzimit dhe kundër Perëndimit, duke nisur që nga Uashingtoni”, përfundon artikullin Çupi.