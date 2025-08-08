LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fqinji qëllon 57-vjeçarin në Berat, tentoi të vriste kafshën e egër

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 23:08
Aktualitet

Fqinji qëllon 57-vjeçarin në Berat, tentoi të vriste

Një vrasje me armë gjahu ka ndodhur mbrëmjen e sotme në fshatin Bogan në Berat.

Policia njofton se rreth orës 21:00, shtetasi Th. K., 53 vjeç, dyshohet se ka qëlluar me armë gjahu me qëllim për të vrarë një kafshë të egër dhe nga pakujdesia ka plagosur shtetasin Adriatik Toska, 57 vjeç.

Si pasojë e plagës së marrë, ai ka ndërruar jetë në spital.

Shtetasi Th. K, është shoqëruar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Berat, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet ne vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion