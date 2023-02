FOTOT/ Kush është gruaja që i bëri “gropën” McGonigal: Më jepte dhurata deri në 1 mijë dollarë

Charles McGonigal, ish-agjenti special në krye të Divizionit të Kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork, dyshohet se u dorëzua në Byro nga ish-dashnori i tij, Allison Guerriero, pasi ai i dha fund lidhjes së tyre dhe zbuloi se nuk do ta linte gruan e tij për të.

Gjatë kohës së saj me McGonigal, Guerriero zbuloi një çantë me para në apartamentin e tij në Park Slope, Brooklyn në tetor 2017, dhe kur ajo e pyeti për këtë, ai pretendoi se i kishte fituar paratë përmes bixhozit në një lojë bejsbolli.

Guerriero pretendoi se lidhja e tyre zgjati më shumë se një vit dhe se ai shpenzonte shuma të mëdha parash për të dhe bënte seks në automjete në pronësi të FBI-së.

Kur çifti u takua, Guerriero ishte 44 vjeç dhe ishte një ish-mësuese zëvendësuese e kopshtit, e cila doli vullnetare për kauzat e zbatimit të ligjit, duke punuar si kontraktore për një kompani sigurie ndërsa jetonte në shtëpi me babanë e saj.

McGonigal, ishte 49 vjeç, sapo kishte filluar një punë të re në zyrën e FBI-së në Nju Jork.

Distrikti Jugor i Nju Jorkut hapi një padi me pesë pika kundër McGonigal dhe Sergey Shestakov në fillim të kësaj jave, duke i akuzuar ata për shkelje dhe komplot për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente dhe për komplot për të kryer pastrim parash.

McGonigal, i cili doli në pension në vitin 2018, luajti një rol në hetimet e ndjeshme dhe të profilit të lartë, duke përfshirë hetimin e Robert Mueller mbi lidhjet e supozuara të Rusisë me fushatën presidenciale të Donald Trump në 2016.

Charles McGonigal, tani 54 vjeç, u lirua nga gjykata federale e Manhatanit të hënën me një garanci prej 500,000 dollarësh njohjeje personale, pas arrestimit të tij të shtunën për akuzat e paraqitura në dy aktakuza të reja të pavulosura.

Një nga paditë, e ngritura në Manhattan, akuzoi McGonigal për shkelje të sanksioneve të SHBA-së duke punuar për Oleg Deripaska, një mik miliarder i Vladimir Putin, pas tërheqjes së tij në 2018 nga FBI.

Akuzat e tjera, të ngritura në Uashington DC, pretendojnë se McGonigal mori 225,000 dollarë ryshfet në para nga një ish agjent i paidentifikuar i inteligjencës shqiptare, ndërsa drejtonte degën e kundërzbulimit në zyrën fushore të FBI-së në Nju Jork.

Në një intervistë me Insajderin, Guerriero pretendon se McGonigal përdori burimet e FBI-së për marrëdhënien e tyre, duke përfshirë seksin në një automjet të FBI-së.

Ajo vë në dukje se si McGonigal mund të ketë abuzuar gjithashtu me pozitën e tij të besimit, pasi kishte hapur një herë një hetim të FBI-së ndaj një shtetasi amerikan që loboi për një kundërshtar të kryeministrit shqiptar, me të cilin ai ishte afruar.

Në aktakuzën e së hënës thuhet se McGonigal shoqërohej nga ish-spiuni i paidentifikuar kur u takua fshehurazi me kryeministrin shqiptar Edi Rama në shtator 2017, ku i dha Ramës pajisje të FBI dhe i ofroi këshilla për licencat fitimprurëse të shpimit të naftës.

McGonigal akuzohet gjithashtu se ka fshehur nga FBI detajet kryesore të një udhëtimi të vitit 2017 në Shqipëri me ish-zyrtarin e inteligjencës shqiptare, i cili dyshohet se i ka dhënë të paktën 225,000 dollarë në tre pagesa të veçanta në para.

Pasi arriti atje, sipas Departamentit të Drejtësisë, McGonigal u takua me kryeministrin e Shqipërisë dhe kërkoi kujdes në dhënien e licencave të shpimit të fushës së naftës në vend për kompanitë ruse. Kontaktet shqiptare të McGonigal-it kishin një interes financiar në ato vendime.

Në një shembull se si McGonigal dyshohet se mjegullonte përfitimet personale me përgjegjësitë profesionale, prokurorët në Uashington thonë se ai drejtoi zyrën e FBI-së në Nju Jork të hapte një hetim lobimi kriminal në të cilin ish-zyrtari i inteligjencës shqiptare do të shërbente si një burim njerëzor konfidencial.

McGonigal e bëri këtë, pretendojnë prokurorët, pa i zbuluar FBI-së ose Departamentit të Drejtësisë lidhjet e tij financiare.

Në intervistën e saj, Guerriero pohoi se si McGonigal do të shpenzonte bujarisht për të – shumë më tepër se sa do të lejonte zakonisht paga e tij e FBI-së.

Ai i jepte asaj dhurata prej 500 ose 1000 dollarë për ditëlindjen dhe Krishtlindjet – dhe madje i jepte një personi të pastrehë 100 dollarë në rrugë.

Ajo vendosi t’i jepte fund lidhjes së tyre vetëm pasi zbuloi se ai ishte i martuar me dy fëmijë adoleshentë dhe donte të mbetej i tillë, duke qëndruar me gruan që do i referohej si ‘ish-gruaja’ e tij.

Pas një momenti kur piu dhe në një gjendje xhelozie, Guerriero i dërgoi email shefit të McGonigal, Ëilliam Sëeeney, i cili ishte në krye të zyrës së FBI-së në Neë York City.

Ajo i zbuloi atij detaje të lidhjes së bashku me marrëdhëniet që kishte vënë re se McGonigal kishte kontakte në Shqipëri.

McGonigal ishte miqësuar me kryeministrin e Shqipërisë, kishte shkuar në vendin e tij disa herë.

Në të vërtetë, McGonigal tani është akuzuar për tjerrjen e rrjetit të tij të mashtrimit në skema të shumta të supozuara për të përfituar nga pagesat e huaja të paligjshme.

Akuza më mahnitëse e akuzon atë se ka punuar me një ish-diplomat sovjetik, i kthyer në përkthyes rus, në emër të Deripaska, një miliarder rus që ata supozohet se e quanin në kod si ‘djaloshi i madh’ dhe ‘klienti’.

McGonigal, i cili kishte mbikëqyrur dhe marrë pjesë në hetimet e oligarkëve rusë, duke përfshirë Deripaska, punoi për të hequr sanksionet e Deripaskës në 2019 dhe mori para prej tij në 2021 për të hetuar një oligark rival, tha Departamenti i Drejtësisë.

Duke folur për arsyen pse ajo vendosi të tregojë gjithçka për ish-dashnorin e saj, Guerriero pohon: “Isha i tronditur, isha shumë e dashuruar me të dhe u lëndova shumë”.

Tre vjet pas dërgimit të emailit, agjentët federalë u shfaqën në pragun e saj për të pyetur për McGonigal së bashku me akuzat që ajo kishte bërë për ndonjë lidhje me Shqipërinë që ai kishte pasur. Madje i kanë treguar edhe një foto të McGonigal me kryeministrin shqiptar.

Agjentët e morën në pyetje për të gjitha komunikimet e saj me McGonigal dhe u fokusuan veçanërisht në çdo ‘pagesë ose dhuratë’ që ai mund t’i kishte dhënë.

“Charlie McGonigal i njihte të gjithë në botën e sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit”, tha Guerriero për Insider. ‘Ai i mashtroi të gjithë. Pra, pse duhet të ndihem keq që ai mundi të më mashtronte?’

Guerriero ka pranuar se inati i saj ndaj tij e bëri atë të kryente vetë disa sjellje obsesive dhe shqetësuese, duke përfshirë edhe shkrimin për familjen e McGonigal.

“Unë vërtet e teprova. Unë i ngacmova. Unë nuk do ta mohoj këtë. Isha e tmerrshme për ta’.

Gjërat u bënë aq keq në fund për Guerriero-n pas përfundimit të lidhjes, saqë ajo kaloi një natë në burg pasi ngacmoi gruan e McGonigal, Pamela, dhe fëmijët e saj.

Ajo e pa Guerriero duke shkelur një urdhër ndalimi që ishte vendosur kundër saj në Neë Jersey pas një serie emailesh ‘të këqija’ dhe 20 telefonata të bëra me gruan dhe fëmijët në vetëm një ditë të vetme.

“Më vjen turp dhe siklet dhe më vjen keq për veprimet e mia gjatë kohës që kam pirë”, ka thënë ajo për Insajderin.

Gjërat gjithashtu filluan të përkeqësohen për Guerrieron kur në fillim të vitit 2021, ajo u dogj keq gjatë një zjarri në shtëpinë e babait të saj, duke e çuar atë të kërkonte ndihmë përmes GoFundMe.

FBI-ja ka refuzuar të komentojë ndonjë nga tregimet e Guerriero-s, por vë në dukje se si organizata i mban punonjësit e saj në ‘standardin më të lartë’ duke i trajtuar të gjithë në mënyrë të barabartë, ‘edhe kur është një nga tonët’.

McGonigal punoi për FBI-në nga viti 1996 deri në daljen në pension të tij në 2018, dhe nga viti 2016 deri sa u largua nga byroja, ai ishte agjenti special i ngarkuar me Divizionin e Kundërzbulimit të FBI-së në zyrën në terren të Nju Jorkut.

Përveçse luajti rol në hetime të profilit të lartë, duke përfshirë hetimin e Robert Mueller për lidhjet e supozuara të Rusisë me fushatën presidenciale të Donald Trump në vitin 2016, ai gjithashtu drejtoi një ekip të FBI-së që hetoi pse informatorët e CIA-s në Kinë po arrestoheshin dhe vriteshin — një hetim që çoi për arrestimin dhe dënimin e agjentit të dyfishtë kinez Jerry Chun Shing Lee.

Në një email në të gjithë byronë të hënën, drejtori i FBI-së, Christopher Ëray tha se sjellja e pretenduar e McGonigal “është krejtësisht në kundërshtim me atë që shoh nga burrat dhe gratë e FBI-së që tregojnë çdo ditë përmes veprimeve të tyre se janë të denjë për besimin e publikut”.