FOTOLAJM/ Qytetarët në protestë, vendosin pankarta me skemën e vjedhjes së taksave
Shumë qytetarë janë mbledhur pasditen e sotme në ambientet e Inceneratorit të Tiranës për të protestuar në lidhje me skemën e vjedhjes së parave të qytetarëve shqiptarë.
Ata mbajnë në duar pankarta ku denoncojmë skemën e vjedhjes ndërsa kanë printuar edhe kontratat koncesionare që mbajnë firmën e zyrtarëve të lartë shtetërorë.
Protesta e ditës së sotme është thirrur nga kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ndërsa kanë paralajmëruar pjesëmarrjen edhe disa deputetë të Partisë Demokratike.
Pak më herët, sekretari Organizativ i PL, Endrit Braimllari u shpreh se protesta do të jetë paqësore. Ndërkohë policia ka marrë masa për shmangien e incidenteve të mundshme duke vendosur Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë pranë vendit ku do të mbahet tubimi. /panorama