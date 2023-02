FOTOLAJM/ “Edi me dash’, shkon në Shtëpinë e Bardhë”, protestuesit i drejtohen Parlamentit

Qytetarët kanë nisur të mblidhen përpara Parlamentit, pak para nisjes së seancës, aty ku do të zhvillohet protesta e opozitës.

Me pankarta në duar ata kanë ironizuar megaskandalin “McGonigal” ku emri i kryeministrit Edi Rama del në korruptimin e ish zyrtarit të FBI-së.

Ja çfarë shkruhet në disa nga pankartat:

“Edi Rama, homo corruptus”

“Edi me dash’, shkon në Shtëpinë e Bardhë”,

“Demokracisë i dalim zot”

“Edi is a brand name in FBI files”

“Edi, FBI ish watching you”