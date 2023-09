FOTO+EMRI/ Aksident i rëndë në Itali, humb jetën 29-vjeçari

Një shqiptar me emrin Aldo Gjoka ka humbur jetën ditën e sotme në Itali. 29-vjeçari Gjoka gjeti vdekjen pranë Torre Specchia teksa po udhëtonte me makinë. I riu është përplasur me një makinë, një Jaguar, i cili drejtohej po nga një 44-vjeçar me origjinë shqiptare.

Për shkak të goditjes jashtëzakonisht të dhunshme, makina ka përfunduar në një parmak ndërsa Aldo Gjoka është përplasur me murin rrethues të një prone private. Nga përplasja e fortë motori i Gjokës mori flakë. Disa shoferë kalimtarë kanë lajmëruar shërbimet e urgjencës duke telefonuar qendrën operative 118 dhe policinë.

Përpjekjet për ta shpëtuar të riun ishin të kota pasi ai praktikisht vdiq menjëherë. Lajmi për vdekjen e djalit u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Gjoka jetonte në Leçe me familjen e tij prej disa vitesh.