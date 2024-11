Foto+Emrat/ Dështon “ëndrra” e dy të rinjve shqiptarë për t’u bërë të pasur përmes drogës në Angli!

Dy të rij shqiptarë janë dënuar me burg pasi janë kapur me kokainë. Irgert Shehu dhe Arnis Rizahi u ndaluan më 15 gusht të këtij viti në rrugën Abbey në Nuneaton, ku fillimisht në makinë Shehut iu gjetën qese thasë me kokainë gati për shitje.

Pas kontrollit të ushtruar në banesën ku ai qëndronte bashkë me Rizahi, iu gjetën edhe 27 qese të tjera me kokainë.

Kur u kontrolluan sirtarët e tavolinës kishin çanta më të mëdha që përmbanin 40 qese të tjera me kokainë të peshuar dhe të ndarë në doza.

Pas një kontrolli më të gjerë në adresë dhe duke përfshirë ato të gjetura në makinë, u sekuestruan në total 181 qese me kokainë, secila prej të cilave vlerësohet se peshonte rreth 0.4 g secila.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Vlera totale e vlerësuar e kokainës së sekuestruar ishte midis 3,540 dhe 7,080 paund, ndërsa po ashtu u janë sekuestruar edhe 4,765 paund që kishin në shtëpi cash.

Arnis Rizahi dhe Irgert Shehu, 24 dhe 25 vjeç, u dënuan me 45 muaj burg për posedim kokaine me qëllim shitjen.