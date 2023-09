Foto/ U qëllua me armë gjahu për një vend parkingu, kush është shqiptari i vrarë në Greqi

Kalimtarët e rrugës 147 Praxitelous në Pire janë përballur me një pamje të tmerrshme mesditën e sotme menjëherë pas vrasjes së 39-vjeçarit nga një i moshuar me pushkë. Në fotot e publikuara 39-vjeçari me origjinë shqiptare ndodhet i shtrirë përtokë pa ndjenja pas episodit fatal me 68-vjeçarin. Pak më vonë, viktima u transportua në spitalin e Zaneio, ku u shpall i vdekur.

Sipas informacioneve, burri fatkeq ishte 39 vjeç, me origjinë shqiptare, baba i tre fëmijëve dhe punonte në parkingun e përmendur ku ndodhi edhe sherri fatal.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Tani mbarova me ty”, bërtiti 68-vjeçari pasi qëlloi dhe vrau punonjësin e parkingut në Pire, “Mbarova me ty, tani mbarova me ty”, mësohet se 68-vjeçari. i bërtiti punonjësit të parkimit para se të qëllonte pa pagesë.

Dëshmitarët okularë të vrasjes brutale deklaruan se sulmuesi, i cili mësohet se vuante nga probleme psikologjike dhe shpesh përleshej, i kërkoi viktimës një vend parkimi në parkingun ngjitur.

Pasi u grindën, sulmuesi u ngjit në banesën e tij, mori pushkën e gjuetisë, u kthye në parking dhe qëlloi me gjakftohtësi punonjësin e pafat 39-vjeçar .

“E vrau për një vend parkimi”, thonë dëshmitarët

Ndërkohë, një grua që ka njohur autorin e moshuar të sulmit vrasës në Pire, flet për një burrë që shpesh shkaktonte probleme dhe debatonte me fqinjët për arsye të parëndësishme.

“Rreth orës 1 e 1/1 dëgjojmë të shtëna armësh . . Zhurma ishte shumë i fortë. Dëgjoj zëra”, shpjegon gruaja për protothema.gr.

Menjëherë pas ngjarjes, 68-vjeçari i armatosur është dorëzuar në policinë greke. Sipas informacioneve, viktima me origjinë shqiptare, rreth 39 vjeç, është dërguar fillimisht në spitalin e Janeio-s, ku për fat të keq ka konstatuar vdekjen.