Foto/ U arrestua së bashku me Lart Haxhiun, kush është 22-vjeçari Firdeus Berberi

Më lart keni foton e 22-vjeçarit Firdeus Berberi, i cili u arrestua nga Policia e Shtetit sot teksa qëndronte ilegalisht në Janinë dhe shoqërohej me të shumëkërkuarin Laert Haxhiu.

22-vjeçari u shqërua në policinë e Janinës pas arrestimit të Laert Haxhisë dhe nga verifikimet e kryera ndërmjet Policisë greke dhe Policisë shqiptare, ka rezultuar se njëri prej këtyre shtetasve, konkretisht shtetasi Firdeus Berberi, 22 vjeç, lindur në Pogradec, ishte i shpallur në kërkim kombëtar nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka caktuar ndaj 22-vjeçarit, masën e sigurisë “Arrest në burg”, në mungesë, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, pasi më 25 prill të vitit 2022, dyshohet se në bashkëpunim me një shtetas tjetër, shtetasi Firdeus Berberi, ka plagosur rëndë, me armë zjarri pistoletë nje shtetasin, Joan Muçllari.