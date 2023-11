FOTO/ Tregtonte ushqime të pasigurta, AKU i bllokon aktivitetin një subjekti dhe e gjobit dy herë

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar dhe gjobitur një subjekt në zonën e Kamzës, për tregtim të ushqimit të pasigurt. AKU njofton se ndaj këtij subjekti është vendosur dy herë masa administrative me “gjobë” njëherë në vlerën e 900’000 lekëve dhe një herë 100 000 lekë, pasi nuk i është bindur urdhrit të inspektorëve.



Sipas AKU, subjekti vazhdonte aktivitetin, duke prishur shenjat dalluese të vendosura për ndërprerjen e aktivitetit.

Njoftimi i AKU

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Drejtorisë Rajonale Tiranë në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, kanë kryer kontroll në një subjekt me aktivitet “Njësi tregtimi të produkteve ushqimore”, ku është konstatuar se, subjekti nuk kishte zbatuar detyrat e lëna nga kontrolli i mëparshëm, nga i cili subjekti, për disa shkelje të legjislacionit në fuqi, i është vendosur masa administrative me “gjobë” në vlerën e 900’000 lekëve, duke vijuar me tregtimin e produkteve ushqimore dhe prishur shenjat dalluese të vendosura për ndërprerjen e aktivitetit.

Për sa më sipër për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese ka rivënë sërish masën urgjente të ndërprerjes së aktivitetit dhe për këtë arsye ka vendosur edhe masën administrative me “gjobë” në vlerën e 100’000 lekëve. Për veprime të mëtejshme, materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.



Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të vijojë bashkëpunimin e ngushtë me të gjitha organet ligjzbatuese, duke ndëshkuar çdo abuzim në garantim të sigurisë ushqimore, gjithashtu inkurajon konsumatorët të denoncojnë çdo rast shkelje që konstatojnë pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në numrin e gjelbër 08007575 dhe e-mail [email protected].