Foto/ Tragjedia në Ksamil ku humbën jetën dy turistë italianë/ Njëri nga viktimat sapo kishte festuar ditëlindjen

Mediat italiane kanë përcjellë lajmin e rëndë ku dy turistë italianë humbën jetën në një aksident tragjik. Domenico Gritto, 23 vjeç dhe Vincenzo Tizzano, 33 vjeç, me origjinë nga Pozzuoli, humbën jetën mëngjesin e sotëm nga një aksident rrugor në Sarandë. Mediat italiane kanë publikuar fotot e dy turistëve që humbën jetën. Dy të rinj nga Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Tizzano, 33 vjeç, dhe Domenico Gritto, 23-vjeç, të dy me banim në Monterusciello, humbën jetën gjatë natës në një aksident në Shqipëri, ku ndodheshin me pushime. Ata po ktheheshin në banesat e tyre, pasi festuan ditëlindjen e Tizzano-s.

Sipas hetimeve, motori i tyre është përplasur me një Mercedes, që drejtohej nga një 17-vjeçar, i cili do t’i kishte prerë rrugën mjetit të tyre. Përplasja ka ndodhur rreth orës 03:00 të mëngjesit të 24 gushtit, përgjatë rrugës që lidh Sarandën me Ksamilin.