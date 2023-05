FOTO/ Me makina ushtrie mbërijnë materialet e para zgjedhore në këtë qytet, nis shpërndarja e tyre

Kanë mbërritur edhe në Korçë materialet për zgjedhjet vendore të 14 majit. Ndërkohë po vijon shpërndarja për gjithë qarkun.

Objektet që do të përdoren si ZAZ do të monitorohen nga policia e shtetit në mënyrë të pandërprerë.

Në bashkinë e Korçës ka 2 ZAZ, nr. 73 dhe 74 dhe mbi 100 mijë votues. Më herët materialet zgjedhore kanë mbërritur edhe në bashkinë e Pogradecit, ku ka 1 ZAZ me nr. 69 me mbi 70000 votues dhe 106 QV.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nënkryetari i ZAZ 69 në Pogradec, Mondi Mekolli ka folur për këtë proces duke bërë të ditur se nuk ka pasur problematika.

Procesi pritet të vijojë dhe ditën e shtunë në mbrëmje me shpërndarjen e këtyre mjeteve në qendrat e votimeve, par t’i hapur rrugë ditës së diel kur do të mbahen zgjedhjet. Qarku i Korçës ka 7 KZAZ me numra 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Nga viti 2021 në qark kanë qenë 427 QV dhe 284373 votues.