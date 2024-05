FOTO/ Ky është avokati shqiptar që u gjet i vdekur në rruget e Italisë

Ky është avokati shqiptar Aineo Redo që u gjet i vdekur me prerje në fyt, ditën e sotme në Itali. 49 vjeçari me origjinë nga Bulqiza por banues prej vitesh në shtetin fqinj ka asnjë precedent penal por dyshohet se vuante nga depresioni. Mediat italiane raportojnë se 49-vjeçari u gjet me fyt të prerë me thikë. Ka qenë një kalimtar që e konstatoi në rrugë të vdekur dhe më pas lajmëroi policinë.

Hetuesit gjetën në vendngjarje thikën në dorën e viktimës. Pista e parë e hetuesve është vetëvrasja. Por këto janë vetëm dyshimet e para ndërsa aktualisht po hetohet edhe pista e vrasjes.

Ka dyshime se autori të ketë vendosur thikën në dorën e 49-vjeçarit për të shmangur hetimet në mënyrë që ngjarja e rëndë të duket si vetëvrasje.

Askush nuk e ka parë si ka ndodhur ngjarja. “Nuk dëgjuam asgjë, atëherë me këtë shi sot ishte edhe më e qetë se zakonisht zona”, thotë një shitës. “Galeria është pothuajse gjithmonë e shkretë, është bërë kasolle për biçikleta”, thotë ai.

Viktima ishte i martuar dhe kishte dy fëmijë. Ai mbërriti në Itali në vitin 1996 dhe u diplomua në Universitetin e Parmës. 49 vjeçari ishte diplomuar për drejtësi dhe punonte si avokat për çështjet e emigracionit.