FOTO/ Këto janë 3 projektet finaliste për stadiumin e ri të Korçës, ja kur shpallet fituesi

Qeveria në bashkëpunim me FSHF-në kanë vendosur që të ndërhyjë në mënyrë radikale në disa sektorë të kompleksit sportiv të Korçës, një ndër më kryesorët në vend.

Stadiumi “Skënderbeu” dhe Pallati i Sportit në Korçë që do të shndërrohen së shpejti në qendra të reja për qytetin. Stadiumi “Skënderbeu” do të transformohet në një kompleks sportiv me shërbime të ndryshme, duke ndjekur modelin e “Air Albania” në kryeqytet.

Ditën e sotme janë prezantuar në teatrin "Andon Zako Çajupi" dhe tre projekte finaliste me prestigj në skenën bashkëkohore të arkitekturës, ARCHEA Associati (Itali), BOFILL Architecture (Spanjë) dhe CEBRA (Danimarkë).

Ashtu siç e theksuam dhe më lart, tek projektet nuk bëhej fjalë për një stadium të thjeshtë, por një kompleks godinash që do të shndërrohen në biznese si hotele, dyqane, qendra tregëtare dhe apartamente.

Në fotot e mëposhtme mund të shihni dhe pamjet e tre projekteve finaliste që u prezantuan sot, teksa sot në orën 16:00 juria do të shpallë dhe projektin fitues.