FOTO- Flamur Noka përplaset me punonjësin e gardës, e shtyn me duar

Tensionet nuk kanë munguar as këtë seancë parlamentare e cila nuk zgjati më shumë se 7 minuta.

Në këtë seancë opozita protesoi me pankarta në duar, me fërshëllima bilbilash por pati dhe përplasje fizike me punonjësit e gardës.

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka ka shtyrë me forcë punonjësin e gardës duke i këruar ta lejojë të kalojë pasi shkoi në krahun e mazhornacës për të penduar deputetët të flisnin.