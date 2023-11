Foto/ Dikur kreu i Kushtetueses dhe ish-ambasador në Gjermani, Xhezair Zaganjori udhëton sot me autobus në Tiranë

Ish-drejtori i Arkivit në Ministrinë e Brendshme, historiani Kastriot Dervishi ka publikuar një foto të ish-kreut të Kushtetueses, Xhezair Zaganjori duke udhëtuar me urban në Tiranë.

Krahas fotos së publikuar, Dervishi shkruan se ish-ambasadori Zaganjori shfrytëzon transportin publik, ndërsa shton se shqiptarët janë mësuar me shembuj nga vendet nordike me ministra apo presidentë, apo ish të tillë, që udhëtojnë me biçikleta apo me tramvaj, por nuk shohim raste kur intelektualë të spikatur si ish-kreu i Kushtetueses të shfrytëzojë transportin publik.

