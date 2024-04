Forcohet leku, bie euroja dhe dollari! Me sa këmbehen sot monedhat e huaja

Valutat kryesore euroja dhe dollari amerikan, u nënçmuan në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.

Në tregun e këmbimit valutor vendas, euroja këmbehet me 100. 81 lekë ose 0.02 lekë më pak, kurse monedha e gjelbër amerikane zbriti me 0.35 lekë dhe këmbehet me 93.99 lekë.

Paundi britanik u ngjit me 0.42 lekë, duke prekur nivelin 117.68 lekë.

Ndërsa franga zvicerane këmbehet me 103.01 lekë, ose 0.21 lekë më pak se ditën e mërkurë.