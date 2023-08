Forcimi i Lekut dhe bllokimi i Kadastrës, kreditimi i ekonomisë pësoi rënie në muajin korrik

Kreditimi i ekonomisë pësoi frenim në muajin korrik. Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia e re për korrikun kishte vlerën e 22.4 miliardë lekëve, në rënie me 8.8% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Për 7-mujorin e parë të vitit, kredia vazhdon të qëndrojë në nivelin më të lartë në tetë vitet e fundit, por me ritme më të ngadalësuara të rritjes. Për periudhën janar-korrik janë dhënë gjithsej 162 miliardë lekë kredi të reja, me një rritje modeste prej 0.9% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Duke qenë se shifrat e kredisë nuk janë të rregulluara për efektin e kursit të këmbimit, sidoqoftë rritja e huadhënies vlerësohet se është ndikuar ndjeshëm nga forcimi i monedhës vendase ndaj valutave të huaja. Gjithashtu, një faktor tjetër që mund ta ketë frenuar kreditimin për muajin korrik është edhe mbyllja e plotë e sporteleve fizike të Kadastrës.

Sipas Shoqatës Shqiptare të Bankave, moskryerja e veprimeve të bllokimit të pronave që lihen si kolateral është bërë një faktor me ndikim të rëndësishëm në frenimin e kredisë në dy muajt e fundit. Sipas analizave të brendshme të bankave, shifrat e disbursimeve kanë shfaqur një rënie të ndjeshme dhe vlerësohet se faktori kryesor është pikërisht bllokimi i veprimeve të Kadastrës. Kredia për korrikun pësoi rënie, si në segmentin e bizneseve, ashtu edhe në atë të individëve.

Kredia për bizneset në muajin korrik kishte vlerën e 15.8 miliardë lekëve, 11% më pak krahasuar me korrikun e vitit të kaluar. Edhe bilanci progresiv i 7-mujorit është në rënie. Kompanitë private përfituan gjithsej 103.2 miliardë lekë kredi, me një rënie prej 1.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Edhe kredia e re për individët në korrik shënoi një frenim për të dytin muaj radhazi. Kredia e re kishte vlerën e 6.55 miliardë lekëve, 2.2% më pak krahasuar me korrikun e vitit të kaluar. Sidoqoftë, për 7-mujorin kredia e re ngelet në rritje të lehtë, me 1.7% më shumë krahasuar me një vit më parë.

Në fund të muajit korrik, edhe portofoli total i kredisë për ekonominë, shprehur si tepricë, pësoi një tkurrje të konsiderueshme. Ai zbriti në vlerën e 704.5 miliardë lekëve, rreth 9 miliardë lekë më pak krahasuar me qershorin.

Rënia e korrikut bëri që për herë pas shumë vitesh rritja vjetore e kredisë të bjerë pothuajse në stanjacion, afërsisht në të njëjtat vlera me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përveç ngadalësimit të kredisë së re, në një masë të madhe kjo ecuri është ndikuar edhe nga forcimi i Lekut në kursin e këmbimit, që ka ulur vlerën e portofolit në valutë të huaj.

Ecuria shfaqet më negative në segmentin e biznesit, me 3.7% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, segmenti i individëve paraqet një ecuri më pozitive, në rritje vjetore me 7.5%. Megjithatë, edhe tek individët ritmet e rritjes janë ngadalësuar ndjeshëm krahasuar me vitin e kaluar.