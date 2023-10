Fluturimi u organizua nga Mali i Zi/ Lufta me Hamasin, kthehen në Tiranë 11 shqiptarë nga Izraeli

11 shtetas shqiptarë kanë udhëtuar mëngjesin e sotëm nga Izraeli për në Shqipëri përmes një fluturimi të organizuar nga Mali i Zi. Qytetarët shqiptarë falenderojnë ambasadën shqiptare në Izrael dhe ministrinë e Jashtme shqiptare për ndihmën që iu kanë dhënë për t’i kthyer sa më parë në atdhe.

Ministria e Jashtme thekson se është në kontakt me ministritë e vendeve të rajonit për t’ju ardhur në ndihmë qytetarëve që kërkojnë të kthehen në vendet e tyre.

“Në këto ditë të veçanta që po kalon Izraeli ishte shumë e vështirë për mua. dhe me ndihmën e ministrisë së Jashtme të Shqipërisë dhe me punën e palodhur dhe me ambasadën shqiptarë në Izrael ne na bënë të mundur që të udhëtojmë drejt Shqipërisë. I falenderoj shumë nga zemra unë dhe familja ime.”, u shpreh një grua.

“Jemi të gjithë shumë të mërzitur dhe të stresuar. Na qan zemra për tragjedinë që ka ndodhur ditët e fundit dhe po e lëmë Izraelin me një dhimbje shumë të madhe në zemër por prapë se prapë duam të falenderojmë nga zemra ambasadën, ministrinë e Jashtme që na ka ndihmuar që të kthehemi në atdhe dhe të kalojmë disa ditë të qeta.”, theksoi një tjetër.

Unë udhëtoj shumë dhe kam kërkuar ndihma nga ambasadat e tjera por ambasada shqiptare këtu në Izrael më ndihmoi shumë dhe po kthehemi për në Shqipëri. Falenderoj ambasadën dhe shtetin shqiptar.“, tha një tjetër.