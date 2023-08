Fluks pacientësh në repartin e Urgjencës në spitalin e Beratit, mjeku: Nga temperaturë të lartë e diarre, ja simptomat

Temperaturave e larta kanë rritur edhe fluksin e pacientëve në Repartin e Urgjencës në Spitalin Rajonal Berat, ku 90-100 pacientë paraqiten çdo ditë, kryesisht të moshuar e të sëmurë kronikë.

Sipas mjekëve të urgjencës,janë moshat e treta ata që paraqiten në gjendje të rënduar, me gjendje febrile dhe gastroenterite dhe me probleme me tensionin.

Mjeku i Repartit të Urgjencën në Spitalin e Beratit, Xhezair Guri ka pohuar se,fluksi i vizitave gjatë këtij muaji ka qënë i rritur në krahasim me muajt e tjerë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Për arsye të temperatuara të larta dhe të vapës kemi pasur një fluks të shtuar pacientësh,që shkon nga 90-100 vizita në ditë”-, ka pohuar mjeku Guri, duke theksuar se pjesa më e madhe e pacientëve që paraqiten për të marrë trajtim mjekësor në Repartin e Urgjencës mbërrijnë aty me çrregullime digjestive për shkak të vapës.

Kjo gjendja, thotë Guri është e shprehur më shumë në moshat e treta,të cilët paraqiten në urgjencë me temperaturë të lartë, me të vjella, diarre, çregullime dispiptike, çrregullime elektrolitike etj.

Mjeku pohon se,përveç rasteve të shumta me çrregullimeve të aparatit tretës dhe virova të stinës,në Repartin e Urgjencës pranë Spitalit Rajonal Berat ka pasur edhe raste të komplikuara, pjesën më të madhe të të cilave e kanë zënë problemet kardiake.

“Kemi pasur edhe shtrime,pas ekzaminimeve laboratorike,Ekos e Skanerit pacientët janë shtruar pranë këtij reparti dhe janë trajtuar fillimisht me serume për hidratim dhe më pas me medikamente të ndryshme,në varësi të problematikave shëndetësore që kanë paraqitur”-,ka thënë mjeku Guri,i cili ka dhënë edhe këshilla për të moshuarit dhe në vecnati për të sëmuret kronikë.