Fluks në pikën kufitare të Kapshticës, dhjetëra mjete në pritje për të hyrë në Shqipëri
Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 12:52
Aktualitet
Pika e kalimit kufitar të Kapshticës po përballet me fluks të lartë automjetesh që vijnë nga Greqia drejt Shqipërisë.
Sipas burimeve zyrtare, pala shqiptare po operon me 4 sportele në hyrje dhe 2 në dalje, ndërsa ka nisur edhe procedura e përshpejtuar për të shmangur pritjet e gjata.
Në anën greke janë hapur 4 sportele në dalje, por numri i madh i emigrantëve shqiptarë që kthehen për pushime në atdhe ka shkaktuar një ngarkesë të madhe në këtë pikë kufitare.
Autoritetet monitorojnë situatën dhe bëjnë apel për durim nga qytetarët.