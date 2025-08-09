LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fluks në pikën kufitare të Kapshticës, dhjetëra mjete në pritje për të hyrë në Shqipëri

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 12:52
Aktualitet

Fluks në pikën kufitare të Kapshticës, dhjetëra mjete

Pika e kalimit kufitar të Kapshticës po përballet me fluks të lartë automjetesh që vijnë nga Greqia drejt Shqipërisë.

Sipas burimeve zyrtare, pala shqiptare po operon me 4 sportele në hyrje dhe 2 në dalje, ndërsa ka nisur edhe procedura e përshpejtuar për të shmangur pritjet e gjata.

Në anën greke janë hapur 4 sportele në dalje, por numri i madh i emigrantëve shqiptarë që kthehen për pushime në atdhe ka shkaktuar një ngarkesë të madhe në këtë pikë kufitare.

Autoritetet monitorojnë situatën dhe bëjnë apel për durim nga qytetarët.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion