Fluks i lartë në Morinë, mijëra kosovarë hyjnë në Shqipëri për të festuar Vitin e Ri

Edhe pse jemi në orët e fundit të mbërritjes së Vitit të Ri fluksi i lëvizjes në PKK Morinë vijon të jetë i lartë.

Shumë udhëtarë po shpejtojnë të lëvizin nëpërmjet Morinës në drejtim të Tiranës por ka edhe nga ata që po kthehen në vendlindje për natën e ndërrimit të viteve.

“Po shkojmë për Shqipëri për pikë të qefit për të festuar vitin e ri aty në Lagunë të Potokit. Ju uroj gëzuar vitin e ri shokëve të mi këtu dhe të gjithë shqiptarisë”- u shpreh një prej qytetarëve që po hynte nga Kosova drejt vendit tonë.

Ndërkohë sipas të dhënave zyrtare nga PKK Morinë bëhet me dije se gjatë 24 orëve të fundit në hyrje kanë kaluar kufirin 12596 shtetas me 5875 mjete, ndërsa në dalje numri është më i madh pasi kthimi i emigrantëve kosovarë nga vendet e Evropës e kalimi nga Shqipëria tranzit e ka rritur numrin e qytetarëve në 15326 shtetas me 7236 mjete.

Gjithsej janë 27992 qytetarë që kanë lëvizur në Morin gjatë 24 orëve të fundit si në hyrje dhe dalje të kufirit, ndërsa 14 sportele vijojnë të jenë në punë për të shmangur krijimin e radhëve edhe për vekt faktin e zbatimit të marrëveshjes mes dy vendeve Kosovës e Shqipërisë për kalimin e procedurave të përshpejtuara gjatë periudhës së festave dhe sezonit turistik verorë.