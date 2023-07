"Flet për një vulgare si Grida", Evi Kokalari nuk përmbahet ndaj Berishës: Je burrë me zero dinjitet!

Aktivistja Evi Kokalari, ka reaguar pas deklaratës së Sali Berishës, i cili krahasoi deputeten e Partisë Demokratike, Grida Duma me Nora Kelmendin për përgjigjen që i dha kryeministrit Rama në Parlament.

Në një postim në rrjetet sociale, Evi Kokalari shkruan se të krahasosh Dumën me Nora Kelmendin është të kesh “zero” dinjitet, pasi sipas saj përgjigja e deputetes ndaj Ramës, të cilën Berisha e quan “epike” ishte tepër vulgare.

Kokalari thekson se Duma dinte të gjitha planet e ish-kreut të PD, Lulzim Basha, për të helmuar me gaz demokratët më 8 janar të këtij viti.

“E po te vazhdosh te krahasosh Grida Dumen me Nora Kelmendin, dhe ate qe i tha Grida Rames ne parlament Rames qe keta e quajne ‘epike’, por qe ishte po aq vulgare sa Grida & Rama vet, eshte te kesh ‘ZERO’ dinjitet.

“Nora e Kelmendit” te Sali Berishes i dinte te gjitha planet e Bashes per te helmuar demokratet ne 8 Janar, dhe per te helmuar te gjitha grate e PDse qe ate dite hyne ne seli dhe shkaterruan mushkrite e tyre, dhe hyri ne ate seli ate mengjes me bodyguard per te vazhduar me planin e dites.

For the love of GOD – na ruaj te pakten dinjitetin neve qe te dolem ne krahe, sepse seriozisht personalisht me vjen turp per ata demokrat qe na mbeshteten.

Mos fol me per Griden z. Berisha, se ofendon cdo demokrat qe te doli ne krahe”, shkruan Kokalari.