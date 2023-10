“Flakë në det” e të tjera operacione/ Bashkëpunimi Shqipëri-Itali, 40 persona të arrestuar

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit të Italisë Prefekti Vittorio Rizzi, ishte këtë të mërkurë në Shqipëri. Ai, prefekti Vittorio Rizzi dhe delegacioni që e shoqëronte u pritën në takim nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë i Shqipërisë, Muhamet Rrumbullaku.

Takimi u fokusua në rezultatet e bashkëpunimit të deritanishëm, në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike dhe krimeve të tjera, në goditjen e grupeve kriminale që operojnë në të dyja vendet dhe në kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar.

Në veçanti u vlerësua megaoperacioni antidrogë i koduar “Flakë në det”, që u zhvillua në Shqipëri, me mbështetje nga Guardia di Finanza dhe Interforca italiane.

“Numrat që mund të përmendim në kuadër të bashkëpunimit me Shqipërinë, mund të them që janë të shkëlqyera. Vlen të përmendim vetëm që janë 14 skuadra hetimore të përbashkëta, ashtu siç janë 40 persona të kërkuar ndërkombëtarisht, të cilët janë arrestuar, numra të cilët ne nuk i arrijmë me asnjë vend tjetër në kuadër të bashkëpunimit. Kujtoj pak vite më parë polemikat që vinin nga fakti që kishte shumë kanabis që prodhohej në Shqipëri dhe transportohej në Europën Perëndimore. Falë bashkëpunimit që ne kemi patur vitet e fundit, mund të themi që kjo problematikë eshte reduktuar ndjeshem”, tha Rizzi.

Rrumbullaku u shpreh se bashkëpunimi mes Policisë shqiptare dhe Policisë italiane është një bashkëpunim mbi baza besueshmërie

“Bashkëpunimi mes Policisë shqiptare dhe Policisë italiane është një bashkëpunim mbi baza besueshmërie, që është fituar me punë konkrete në drejtim të hetimeve dhe operacioneve të përbashkëta për goditjen e krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme. Midis dy policive nuk ka barriera, as filtra, bashkëpunohet në nivel drejtues dhe në nivel operacional. Rol të veçantë në këtë bashkëpunim ka zyra e Interforcës italiane në Shqipëri.”, tha Rrumbullaku.

Gjithashtu, gjatë takimit u dakordësua për të forcuar bashkëpunimin në fushën e trajnimeve për të cilat një rol të veçantë ka luajtuar EU4LEA, si dhe për binjakëzimin e progameve arsimore të akademive policore të dy vendeve.