Fjalimi i Ramës në OKB, hakerat rusë "thyejnë" institucionet dhe bankat në Shqipëri

Shqipëria po përballet me një tjetër sulm kibernetik. Pas Iranit, Rusia ka vendosur në shënjestër vendin tonë. Lajmi bëhet i ditur nga inxhinieri i sigurisë kibernetike, Valton Tahiri, i cili citon një kanal në Telegram. Në një postim në Facebook, ai zbulon se përveç institucioneve dhe bankat kanë rënë pre e sulmit. Në kanalin e Telegram shkruhet gjithashtu se Kosova është Serbi dhe se do të shkatërrojnë infrastrukturën e internetit në Shqipëri. Kujtojmë që ky sulm që deklarohet në Telegram vjen pas fjalimit të Ramës në OKB.

“Nje tjeter sulm kibernetik ndaj Shqiperis! Kesaj rradhe nga Russia !

Ky sulm vjen besoj pershkak te fjalmit te Edi Rames.. me heret.

Deri me tani kemi identifikuar vetem Sulm DDoS dhe jo diqka me shume mirpo mbetet te shihet. NoName eshte nje Threat actor me origjine Ruse dhe duke u financuar nga po vet Russia.

Deri me tani uebfaqet qe jane duke pranuar sulm jane:

- Uebfaqja e parlamentit.

- Uebfaqja e Portit te Durresit.

- Uebfaqja e qytetit te Tiranes.

- Raiffisen Bank Shqiperia.

- United Bank Shqiperia.

Vlen qe te ceket eshte se ky group noname(APT) pra kishte sulmuar te gjitha antaret e NATO's njekohesisht edhe aleatet e Ukraines!”, shkruan ai.