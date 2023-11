Fjalëkalimet më të përdorura në botë/ Kujdes nga hakerat

Teksa ju mendoni se cili mund të jetë një fjalëkalim që të sigurojë të dhënat tuaja, do t’iu duhet të “shtrydhni” pak më shumë trurin me qëllim që kodet që ju zgjidhni të mos jenë lehtësisht të akessueshëm për hackerat. NordPass, rrjeti i menaxhimit të fjalëkalimeve ka publikuar listën me 200 fjalëkalimet më të përdorura në botë përgjatë 2023.

Nga 20 fjalëkalimet më të zakonshme në botë, 17 prej tyre mund të hapen në më pak se një sekondë, prandaj mendoni dy herë përpara se të vendosni "123456" ose "fjalëkalimin" edhe jini më kreativ për të siguruar llogaritë tuaja në internet.

Fjalëkalimet më të njohura janë disa nga kombinimet më dembele, ku edhe pse kërcënimet për sigurinë kibernetike vazhdojnë të jenë në rritje dhe mbi 53 milionë qytetarë amerikanë janë prekur nga vjedhja e të dhënave personale, raporton AAG.

Studimi i NordPass tregoi se 86% e sulmeve kibernetike përdorin kredencialet e vjedhura, dhe llogaritë në internet, emailet dhe fjalëkalimet përbëjnë pothuajse 20% të artikujve më të shitur në rrjetin e errët.

“Admin”, i cili nuk ka qenë në listën e 200 më të përdorurve për pesë vitet e fundit, doli në vendin e dytë këtë vit.

“Është një nga fjalëkalimet që njerëzit nuk shqetësohen ta ndryshojnë”, thuhet në raport. “Në vend që të përmirësojnë zakonet e krijimit të fjalëkalimeve, përdoruesit e internetit kanë shkuar në një drejtim tjetër duke iu përmbajtur fjalëkalimeve tashmë të parakonfiguruara.”

Fjalëkalimi "123456" ka vazhduar të jetë në krye të renditjes për fjalëkalimin më të zakonshëm në botë për pesë vitet e fundit.

"Fjalëkalimi" është një tjetër kod shumë i përdor i cili çdo vit qëndron në krye të listës.

"UNKNOWN" u rendit i pari për platformat e mediave sociale, llogaritë financiare dhe smartphone.

Emrat janë gjithashtu zgjedhje të njohura të fjalëkalimeve për përdoruesit në mbarë botën.

“Isabella” është fjalëkalimi i dytë më i përdorur në Austri këtë vit, ndërsa “Katerina” qëndronte në vendin e 11-të në Greqi.

Një kombinim i një emri dhe numri, si "Flores123" u rendit në vendin e pestë në Meksikë dhe "Kento123!" ishte numri 17 në Malajzi.

Dashuria e banorëve të Mbretërisë së Bashkuar për futbollin reflektohet në zgjedhjen e fjalëkalimeve të tyre me emrat e klubeve të futbollit të Premier Ligës angleze "liverpool", "arsenal" dhe "chelsea" që pretendojnë përkatësisht vendin e 4-të, të 6-të dhe të 10-të.

Nga 20 fjalëkalimet kryesore në Kinë, 11 prej tyre ishin vetëm numra.

“Përdoruesit e internetit në Kinë shpesh përdorin numra në fjalëkalimet e tyre. Ndërsa '123456' është fjalëkalimi më i përdorur në vend, sekuenca të tjera numerike, si '111111', '000000' dhe '12345678' janë gjithashtu gjerësisht të njohura,” theksoi NordPass.