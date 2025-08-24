Fitoi mijë euro të ardhura të fshehura, gjobitet biznesi i mishit në Tiranë
Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 15:08
Aktualitet
Administrata Tatimore ka vijuar aksionin për formalizimin e tregtisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale.
Gjatë kontrolleve në Tiranë, një biznes që tregtonte produkte dhe nënprodukte mishi u kap me 810 mijë euro të ardhura të fshehura për një periudhë prej 3 vitesh e gjysmë, si dhe me mall pa faturë.
Administrata Tatimore u bën thirrje bizneseve që të respektojnë legjislacionin tatimor, për të shmangur penalitetet që lindin nga moszbatimi i ligjit.