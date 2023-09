Fillimi i vitit shkollor, "Rrugorja" e Shkodrës me "dorë të hekurt", gjoba për shoferët në shkelje

Policia Rrugore e Shkodrës ka shtuar kontrollet e shumta, për shkak të fillimit të vitit shkollor. Mësohet se gjatë 2 javëve të fundit, janë proceduar penalisht 27 drejtues mjetesh dhe motomjetesh.

Sakaq, janë ndëshkuar me gjoba drejtues të shumtë mjetesh, pasi kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor.

Njoftimi i policisë

Kontrolle të shtuara nga Policia Rrugore, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore me pasoja për jetën e përdoruesve të rrugës, për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe për të lehtësuar qarkullimin gjatë fashave të orareve me fluks të shtuar, për shkak të fillimit të vitit shkollor.

Shërbimet e Policisë monitorojnë pandërprerë akset rrugore, me pajisje të logjistikës bashkëkohore, me qëllim evidentimin e shkeljeve që janë burim aksidenti.

Gjatë 2 javëve të fundit, janë proceduar penalisht 27 drejtues mjetesh dhe motomjetesh, për drejtim të mjetit, në gjendje të dehur dhe/ose pa leje drejtimi.

Gjithashtu, si rezultat i monitorimit të akseve rrugore të qarkut, me shërbime të shtuara dhe me pajisje të logjistikës bashkëkohore:

Janë ndëshkuar 994 drejtues mjetesh, për qarkullim me shpejtësi tej normave të lejuara;

Janë ndëshkuar 137 drejtues mjetesh, për parakalime të gabuara

Janë ndëshkuar 42 drejtues mjetesh, për përdorim të celularit, gjatë drejtimit të mjetit;

Janë ndëshkuar 92 drejtues motomjetesh për mosvendosje të kaskës mbrojtëse;

Janë ndëshkuar 75 drejtues automjetesh, për mosvendosjen e rripit të sigurimit;

Janë ndëshkuar 101 drejtues automjetesh, për ndalim ose pushim të automjetit, në kundërshtim me sinjalistikën rrugore.

Policia Rrugore e Shkodrës vijon kontrollet në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Gjithashtu, apelon për zbatimin me rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrugor, në favor të jetës dhe shëndetit tuaj.