"Fiket" sinjali i TV News 24, avokatura e shtetit: Mbaroi kontrata. Media: Presion ndaj televizionit
Prej oreve te mengjesit te sotem, TV informativ News 24 me seli ne Tirane eshte rrethuar me police nderkohe qe ka nderprere transmetimin ne vale televizive duke percjelle informacion me video vetem online permes Youtube.
Gazetaret denoncuan se nuk jane lejuar te hyjne ne zyrat e tyre te punes pasi u paraqiten diten e sotme ne orar per te nisur punen.
Ne kanalin ku zakonisht shihej News 24 diten e sotme u shfaq fillimisht nje figure e ngrire e me pas ne kolorbar qe tregon mungesen e sinjalit ne transmetim si pasoje e pamundesise se stafit per te hyre dhe aksesuar pajisjet e punes dhe te transmetimit mediatik.
Por, avokatura e Shtetit ka reaguar në lidhje me situatën me televizionin News24, godina e së cilës, u rrethua nga policia mëngjesin e sotëm dhe u kërkua lirimi i ambienteve të saj. Ajo sqaroi se prej tre vitesh shoqërisë “Fokus Media News” i ka përfunduar kontrata e qirasë.
“Në përmbushje të misionit të saj kushtetues dhe ligjor për mbrojtjen e interesave të Republikës së Shqipërisë, Avokatura e Shtetit informon opinionin publik mbi ecurinë dhe përfundimin e proceseve gjyqësore të zhvilluara me Shoqërinë “Fokus Media News”, lidhur me ambientet në pronësi shtetërore pranë ish-Uzinës së Pjesëve të Këmbimit të Automjeteve, në zonën kadastrale nr. 8170, të mbajtura pa titull ligjor prej më shumë se tre vitesh, pas përfundimit të kontratës së qirasë”, njoftoi Avokatura.
Prej vitit 2022, kohë kur ka përfunduar edhe kontrata, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, i ka komunikuar shoqërisë kërkesën për lirimin e ambienteve brenda datës 25 korrik 2022. Por pavarësisht këtij njoftimi, ajo nuk e ka kryer dorëzimin vullnetar të pronës.
“Ka vijuar ta mbajë atë në kundërshtim me ligjin, duke iniciuar procese gjyqësore dhe duke kërkuar masa të përkohshme sigurimi me qëllim pengimin e ekzekutimit të detyrimit”, njoftoi Avokatura e Shtetit.
Prandaj që nga ajo kohë, çështja ka kaluar në të gjitha shkallët e gjyqësorit, duke përfshirë katër vendime mbi masa sigurimi. Avokatura sqaroi se më 14 korrik të këtij viti, Gjykata e Apelit Administrativ ka konfirmuar detyrimin për lirimin e menjëhershëm të ambientit.
“Në këtë vendim, gjykata ka theksuar se veprimtaria mediatike e shoqërisë nuk cenohet, pasi bëhet fjalë vetëm për ambiente pune që mund të sigurohen në hapësira të tjera, në pronësi ose me qira”, sqaroi Avokatura e Shtetit.
Prona në fjalë i ka kaluar shoqërisë “KAYO” me vendim të qeverisë më 12 mars të këtij viti me destinacion ekskluziv përdorimin sipas qëllimit të saj, në këtë rast prodhimin e mjeteve motorike.
“Ky projekt strategjik synon rivitalizimin e industrisë ushtarake vendase, krijimin e vendeve të punës në ambientet e zonës së Shkozës dhe garantimin e interesave të sigurisë kombëtare dhe ekonomike”, deklaroi Avokatura e Shtetit.
Gjatë kësaj kohe, pra nga marsi deri kur Gjykata e Apelit Administrativ doli me një vendim, entet shtetërore, përfshirë “KAYO”, nuk kanë marrë veprime ekzekutive.
“Tashmë, me rrëzimin përfundimtar të pretendimeve të palës private, kane vijuar procedurat ligjore për marrjen në posedim faktik të pronës te cilat janë në zhvillim e sipër, për ekzekutimin e detyrimit të përcaktuar në vendimet gjyqësore dhe lirimin e ambienteve të mbajtura pas përfundimit të kontratës”, tha në reagimin e saj Avokatura e Shtetit.
Nga ana tjeter, grupi mediatik ka pretenduar se kontrata e qerase ka ende afat deri ne vitin 2033.
Avokati i “Fokus Media News”, Erjon Kanxheri ka reaguar pas vendimit absurd te Policisë dhe kompanisë Kayo sh.a per te bllokuar sinjalin e TV News24 dhe bllokimin e punës së Balkanweb, Gazetës Panorama dhe Gazetës Shqiptare.
Avokati i Focus News Media thekson se veprimet e Kayo sha, te drejtuara nga Ardi Veliu janë në shkelje të ligjit dhe përbejnë vepër penale.
Reagimi i Av. Erjon Kanxheri:
Shoqeria Kayo sh.a., nuk ka asnje vendim gjyqesor per veprimet qe eshte duke kryer. Keto veprime jane te paligjshme, arbitrare dhe perbejne veper penale.
Nese shoqeria Kayo do te kishte nje vendim gjyqesor per lirimin e godines do te kishte nje njoftim paraprak nga permbaruesi dhe me pas lirimin e ambienteve e ben permbaruesi. Ne kete rast nuk ka asnje vendim gjyqesor dhe asnje permbarues.
Forcat policore mund te veprojne vetem ne mbeshtetje te permbaruesit dhe jo duke kryer rrethime te dhunshme , arbitrare dhe teresisht te paligjshme ne oret e nates. Keto veprime jane te paligjshme dhe te denueshme. Ndaj cdo veprimi do te ndjekim procedurat ligjore. Ne kete rast te gjitha procedurat po kryhen dite te shtune qe eshte pushim, duke filluar procedurat policore ne oret e nates dhe duke shfrytezuar faktin qe gjykatat jane te mbyllura.