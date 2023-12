Fier/ Polici në detyrë plagos me armë zjarri të riun

Një i ri është plagosur këtë mbrëmje në Fier nga një efektiv policie, në vazhdën e një konflikti që dyshohet se ka lindur për motive të dobëta.

Burime nga vendngjarja bënë me dije se ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit, ku po zhvillohej një koncert festiv. Sipas të njëjtave burime, një i ri është konfliktuar me efektivë të policisë, që ishin prezent në zonë. Në një moment, një nga efektivët e patrullës e ka qëlluar me armën e shërbimit të riun nga Levani duke e lënë të plagosur.

I lënduari, djali i një kolegu të efektivit që e qëlloi, është transportuar në spital jashtë rrezikut për jetën dhe sipas burimeve është plagosur në gjymtyrët e poshtme.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndërsa efektivi që ka qëlluar me armë, me iniciale Sh.J., është shoqëruar.

Konflikti mes të riut dhe patrullës së policisë dyshohet se ka lindur pasi i riu donte të kalonte me automjet në një aks të bllokuar nga blutë për shkak të koncertit.

Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga policia lidhur me ngjarjen.