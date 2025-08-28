LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fier/ Arrestohet i treti për kontrabandën e naftës me autobot, 34-vjeçari ishte shpallur në kërkim (EMRI)

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 11:26
Aktualitet
Fier/ Arrestohet i treti për kontrabandën e naftës me autobot,

Ditën e djeshme, gjatë operacionit u arrestuan 2 persona të tjerë, shoferi i autobotit me të cilin po transportohen karburanti kontrabandë dhe një nga pronarët që e kishte depozituar naftën në kundërshtim me ligjin.

U shpall në kërkim për kontrabandën e karburanteve, arrestohet pas një dite ndjekjeje 34-vjeçari i dyshuar.

Policia e Fierit bëri sot me dije se ka prangosur edhe Eltjan Resulin, në kuadër të aksionit të koduar "Liquid".

“Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare ndaluan për veprat penale "Ruajta dhe magazinimi i mallrave kontrabandë" dhe "Fshehja e të ardhurave", shtetasin E. R., 34 vjeç, banues në Fier, i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor të koduar "Liquid", si rezultat i të cilit, dje, u vunë në pranga 2 shtetas që magazinonin dhe transportonin lëndë hidrokarbure të dyshuara të kontrabanduara”, tha policia vendore.

Ditën e djeshme, gjatë operacionit u arrestuan 2 persona të tjerë, shoferi i autobotit me të cilin po transportohen karburanti kontrabandë dhe një nga pronarët që e kishte depozituar naftën në kundërshtim me ligjin. Në pranga ranë Blertian Dulaj dhe Mario Margilaj, 49 dhe 58 vjeç, banues në Fier.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion