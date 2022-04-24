Festa e Pashkës Ortodokse, besimtarët mbushin kishat pas dy vitesh pandemi
Besimtaret Ortodoksë në të gjithë botën kremtojnë Pashkët.
Mbrëmjen e së shtunës Katedralja “Ngjallja E Krishtit”, ka hapur dyert për besimtarët, për mbajtjen e meshës së shenjtë.
Mesha u drejtua nga kryepeshkopi Anastas Janullatos, i cili kreu ritualet fetare.
Simboli i Festës së Pashkëve Ortodokseështë veza e kuq, ndërsa në tavolinën e drekës nuk mungojnë buka e ëmbël apo dhe mishi i qengjit.
Pas dy vitesh pandemi, besimtarët kanë mbushur plot kishat në të gjithë vendin pasi tashmë janë hequr kufizimet që u pengonin të kryenin ritualet si zakonisht.
Kjo festë cilësohet një nga festat më të rëndësishme nga besimtarët ortodoksë, sepse Krishti rikthehet përsëri në jetë.
Pashka është kremtimi i ringjalljes së Jezusit, e cila festohet tri ditë pas vdekjes së tij në kryq.
