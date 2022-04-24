LEXO PA REKLAMA!

Festa e Pashkës Ortodokse, besimtarët mbushin kishat pas dy vitesh pandemi

Lajmifundit / 24 Prill 2022, 08:34
Festa e Pashkës Ortodokse, besimtarët mbushin kishat pas dy vitesh

Besimtaret Ortodoksë në të gjithë botën kremtojnë Pashkët.

Mbrëmjen e së shtunës Katedralja “Ngjallja E Krishtit”, ka hapur dyert për besimtarët, për mbajtjen e meshës së shenjtë.

Mesha u drejtua nga kryepeshkopi Anastas Janullatos, i cili kreu ritualet fetare.

Simboli i Festës së Pashkëve Ortodokseështë veza e kuq, ndërsa në tavolinën e drekës nuk mungojnë buka e ëmbël apo dhe mishi i qengjit.

Pas dy vitesh pandemi, besimtarët kanë mbushur plot kishat në të gjithë vendin pasi tashmë janë hequr kufizimet që u pengonin të kryenin ritualet si zakonisht.

Kjo festë cilësohet një nga festat më të rëndësishme nga besimtarët ortodoksë, sepse Krishti rikthehet përsëri në jetë.

Pashka është kremtimi i ringjalljes së Jezusit, e cila festohet tri ditë pas vdekjes së tij në kryq.

/abcnews.al

