Fëmijët vranë babain në Durrës, flet shefi i krimeve: U dha ultimatum, u tha "u nxjerr të gjithëve nga shtëpia"

Nje ultimatumi: Nëse nuk do të fejohej më 1 mars po do t’i përzinte të tërë nga shtëpia” ky duket se ka qenë konflikti që ka kulmuar e vendimin qe fëmijët të ndërmarrin aktin e tmerrshëm të vrasjes dhe më pas groposjes së babait te tyre në banesë ne Durres.

Shefi i Krimeve në Durrës, Elton Shahini tregoi se babai ishte i dhunshëm dhe kohët e fundit, para se të vritej kishte debat me familjen dhe djalin e madh sepse ai nuk ishte në punë.

"U ka thënë ju s’punoni! Është banesa ime. Nëse nuk punoni do ju nxjerr nga banesa. ”Djali me të cilën donte ta fejonte do të vinte nga Italia më 1 mars, dhe ky I ka dhënë ultimatumin që në datën 1 mars do të fejoejheshn nëse jo do ju përzë të tërëve’

Zyrtari i policise, tha se pasi djali i madh ka denoncuar babanë të zhdukur kanë nisur edhe hetimet dhe kane dale ne pah edhe kontradiktat.

Shefi i krimeve, Elton Shahini thotë se fëmijët kanë pasur dëshmi kontradiktore dhe kjo nxiti dyshimet e grupit hetimor se ky ishte një krim brenda familjes.

“Në datën 13 shkurt Hysen Meta është paraqitur dhe ka bërë kallëzim se babai ka humbur dhe është larguar. Kemi kryer veprimet hetimore, shpallur në kërkim. Më 17 shkurt është gjetur mjeti në një zonë të pyllëzuar në sektorin rina.

U ngrit grupi hetimor ku është bërë këqyrja e mjetit i cili rezultoi se nuk kishte dëmtime dhe ishte i mbyllur. U kryen kontrolle të vijës bregdetare, ku nuk u konstatuan gjëra të dyshimta. U thirrën familjarët, u mor në pyetje.

Fillimisht familjarët na orientuan se babai i tyre ka ikur edhe herë të tjera nga banesa në periudha të ndryshme pasi konsumonte pije alkoolike. U vazhdua hetime dhe një sërë veprimesh hetimore, këqyrja e kamerave të sigurisë, u ngritën disa pista ku mes tyre ishte edhe konflikti familjar.

Janë pyetur disa herë familjarët dhe deri diku kishin një version por pas këmbënguljes sonë kishin kontradikta. Ne dyshonim që ky ishte një krim i brendshëm. Hyseni filloi të cedonte dhe në një momentin u shpreh se autor i zhdukjes është rreth i afërt, i familjes. Motra mori përsipër krimin dhe na tregoi për vendin ku ishte varrosur babai. Ishte e parapërgatitur Hygerta, e pranoi”, tha Shahini për Report Tv.