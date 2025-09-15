“FBI-ja greke” bastis qelitë e burgut Korydallos, gjejnë armë të ftohta, telefona, karikues dhe…
“FBI-ja greke” bastisi qelitë në burgun e Korydallos në orët e para të së hënë.
Ndër të tjera, u sekuestruan një thikë e improvizuar, dy telefona celularë dhe kufje. Një padi u ngrit kundër dy të burgosurve, për shkelje rast pas rasti të masave për të siguruar paqen sociale në kombinim me nxitje të dhunës, si dhe për shkelje të ligjit për armët.
Më konkretisht, nga kontrollet e kryera në qeli nga oficerët e policisë të Departamentit të Ndjekjes së Krimeve të Dënimit, ndër të tjera, u gjetën dhe sekuestruan:
Thikë e improvizuar, 2 pajisje telefonike celulare, 2 karikues për telefona celularë dhe 2 palë kufje.
Në këtë burg vuajnë dëbimin disa ‘eksponentë’ të njohur shqiptarë të botës së krimit, megjithatë deri më tani mediat greke nuk kanë zbuluar identitetin e të burgosurve të cilëve u janë gjetur sendet e jashtëligjshme.