LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Do të rritet çmimi i energjisë për familjet që harxhojnë mbi 800 kv/orë? Përgjigjet Balluku

Lajmifundit / 31 Gusht 2022, 11:12
Aktualitet

Do të rritet çmimi i energjisë për familjet që


Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ka njoftuar sot pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave se do të ketë konsultime për dy propozime që lidhen me vendosjen e fashës 800 kËh për familjet shqiptare, duke nisur nga 1 tetori. 

Balluku theksoi se çmimi energjisë është rritur frikshëm duke thënë se në bursën hungareze, të cilës i referohet qeveria një MWh, arriti mbrëmë në 1040 euro, ndaj marrja e masave për të mbrojtur qytetarët është mëse e nevojshme.

“Është bërë studimi se sa familje preken dhe sa do jetë ky çmim. Mbrëmë në orën 20:00 çmimi në bursën hungareze që i referohemi arriti në 1040 euro për MWh.

Mund ta llogarisni vetë sesa është kilovati për orë dhe nëse do ti ekspozonim qytetarët tanë përballë këtyre çmimeve do të ishte e pamundur, megjithatë fasha 800 kWh ka disa propozime nga Operatori i Shpërndarjes dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, të cilat do të diskutohen nga Këshilli i Ministrave për t’u zgjedhur ajo që do të jetë më e mirë edhe për të optimizuar financat e sektorit.

Por edhe për të diferencuar mburojën sociale që i japim qytetarit për nevojat që një familje sa i përket energjisë elektrike dhe pastaj ata qytetarë që vendosin të shpenzojnë më shumë por që mbetet në diskrecionin e tyre për të paguar një çmim më të lartë”, tha Balluku.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion