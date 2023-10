Çfarë tregon për ju mënyra se si qëndroni ulur?

Gjuha e trupit "tingëllon" shumë fort dhe gjithçka që duhet të bëni është të vëzhgoni. Shikoni botën përreth jush. Shikoni si ecën, si lëviz duart kur flet, shikoni sytë dhe sigurisht vini re se si ulet.

Mënyra se si dikush ulet mund të zbulojë shumë sekrete, shenja joverbale në takime dhe përgjithësisht ndjenja dhe mendime të fshehura. Nëse e kuptoni mënyrën se si ulet dikush, atëherë do të kuptoni se si ndihet ai brenda pak minutash pasi e shikoni atë. Le të shohim se çfarë thotë mënyra se si ulemi për personalitetin dhe karakteristikat tona të fshehura.

Gjunjët e mbërthyer

I saktë, mendimtar logjik dhe i ndershëm. Zakonisht ka një vetë-koncept të shëndetshëm dhe një këndvështrim pozitiv për jetën. Një studim i kryer në Universitetin Shtetëror të Ohajos zbuloi se njerëzit që qëndronin në këtë mënyrë në intervista konsideroheshin më të kualifikuar për punët për të cilat aplikonin. Ata falnin besim në aftësitë e tyre. Ata kishin më pak pasiguri. Ata flasin vetëm kur kërkohet dhe shmangin thashethemet.

Gjunjët e hapur

I përqendruar te vetja dhe mendon vetëm për veten. Ai rrezaton energji dhe përpiqet të tregojë fuqinë e tij. Megjithatë, studimet tregojnë se qëndrimi ulur në këtë mënyrë ju bën të stresuar dhe me vetëbesim të ulët, kështu që dëshironi të merrni sa më shumë hapësirë​​për t’u ndjerë mirë me veten. Zakonisht keni një hapësirë ​​të ulët vëmendjeje, shqetësoheni shumë, por mund të mos shfaqet.

Këmbët e kryqëzuara

Biseduesi më i mirë në dhomë. Ai mund të drejtojë çdo bisedë me lehtësi, është personi më pak gjykues dhe e kupton atë që personi tjetër po përpiqet të thotë.

Ai priret të ëndërrojë shumë, është plot ide dhe kreativitet, ëndërrimtar dhe zotëron të menduarit imagjinativ. Ai nuk u beson lehtë të tjerëve. Ai duket miqësor, por nuk bën miq lehtësisht. Ai zakonisht ka një personalitet tërheqës, karizmatik.

Këmbët e mbledhura

Me këmbë në tokë, elegant, i sofistikuar dhe i palodhshëm arrin qëllimet e tij. Zakonisht është i rezervuar ose nuk hapet shpejt, por ka një aftësi të çuditshme për të qenë i qetë dhe i sigurt në çdo situatë. Ai gjithashtu mund t’i bëjnë njerëzit përreth tij të ndihet i sigurt.

Njërën këmbë mbi tjetrën

Ky pozicion duket zbulon se ata janë të sigurt, autoritar dhe dominues. Pavarësisht nga gjinia, ata janë më të rinj, të relaksuar, të vetë-mjaftueshëm, dominues dhe të sigurt në krahasim me njerëzit që zgjedhin pozicione të tjera ulëse. Ata janë të sigurt dhe të kënaqur me veten. Ju vendosni mendjen dhe energjinë e tyre për të plotësuar çdo mangësi në çdo fushë të jetës së tyre. Ata vendosin qëllime dhe punojnë me zgjuarsi derisa t’i arrijnë ato. Karriera dhe arsimimi janë prioritet për ta.