“Çfarë t’i them djalit 13-vjeçar?”, flet e ëma e 39-vjeçarit që vrau shqiptaren: Jam e shkatërruar

Gjeorgjia Murati, 41 vjeç u masakrua me thikë. I dyshuar për ngjarjen është partneri i gruas shqiptare dhe shoku i tij, i cili dyshohet se e ka ndihmuar për të kryer krimin.

Partneri 39-vjeçar dhe shoku i tij 34 vjeç përballen me akuzat e vrasjes nga pakujdesia, ndërprerjes së shtatzënisë, grabitjes (të gjitha në bashkëpunim) si dhe mbajtje pa leje të armëve dhe përdorimit të armëve.

Nëna e 39-vjeçarit ka folur për mediet dhe tregon se është e shkatërruar. Ajo i kërkon të birit që të rrëfehet.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Nuk mund ta imagjinoja kurrë që ai do ta bënte një gjë të tillë. Pse e bëri? Kjo është ajo që unë dua të di. Unë jam e shkatërruar. Unë nuk e di çfarë të them. Nuk e kisha menduar kurrë që fëmija im do ta bënte një gjë të tillë. Ngushëllime familjes”, tha ajo fillimisht duke folur për Star.

Gjeorgjia ishte nënë e një fëmije 13 vjeç dhe në pritje të fëmijës së saj të dytë kur u vra.

“Kur mora vesh se u çmenda, thashë se nuk kishte mundësi ta bënte. Është një krim i tmerrshëm , çfarë t’i them kësaj nëne, këtij djali 13-vjeçar? Asnjë nënë mos ta ndjejë dhimbjen që po ndjen tani kjo grua. Unë u grinda me të gjithë, thashë është e pamundur që fëmija im ta ketë bërë, por tani do të më dëgjojë. Sado e ashpër të duket kjo. Dua, nëse më dëgjon ku është, të rrëfeë, sepse tani të gjitha provat janë kundër tij. Pse e bëri?”, shtoi ajo.

“Jam e shokuar. Ngushëllimet e mia familjes, nuk kam çfarë të them tjetër. Nuk e prisja diçka të tillë”, ka thënë nga ana e saj motra e tij.

39-vjeçari dhe 34-vjeçari do të dalin nesër në prokurori.